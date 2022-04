Krejčí patřil k tahounům Oklahomy při výhře nad lídrem NBA Phoenixem

Oklahoma City (USA) - Basketbalista Vít Krejčí odehrál v neděli jedno ze svých nejlepších utkání v NBA, když pomohl týmu Oklahoma City Thunder porazit lídra soutěže Phoenix jasně 117:96. S 37 minutami byl nejvytíženějším hráčem domácích, s 11 body jen těsně zaostal za svým maximem, to si ale vytvořil osmi asistencemi. Přidal také šest doskoků. Druhý Čech v soutěži Tomáš Satoranský s Washingtonem prohrál vysoko 102:144 s Bostonem, za 20 minut nasbíral 7 bodů, doskok a 7 asistencí.

Krejčí měl potřetí za sebou nejvíce minut z týmu a poprvé i nejvíce vystřelených pokusů, a to patnáct. Minul sice všech pět trojek, ale pětkrát se prosadil za dva body po nájezdech včetně smeče po brejku. Jako rozehrávač hnal tým do rychlých protiútoků, po nichž sbíral i asistence. Obrana Phoenixu měla s jeho pohybem velké problémy. Stejně jako se Srbem Aleksejem Pokuševským, který si připsal první triple double za 17 bodů, 10 doskoků a 12 asistencí.

"Měli jsme mnoho skvělých brejků po ziscích a doskocích. To nám dodávalo sebedůvěru. Dnes to byl z naší strany skvělý basketbal," pochvaloval si autor 17 bodů Aaron Wiggins. "Dnes to byl z naší strany basketbal vysoké kvality. Hráči ukázali, jací jsou to bojovníci a tvrdě dřeli po celých 48 minut," dodal kouč Thunder Mark Daigneault.

Zatímco Oklahoma hrála jeden z nejlepších zápasů v sezoně, Washington se naopak trápil. Boston s vidinou možnosti posunu na druhou příčku Východní konference předváděl skvělý ofenzivní basketbal a 39 asistencemi si vytvořil nové sezonní maximum.

"K tomu hráli i velmi dobře v obraně. My naopak byli statičtí a nepohybovali jsme se dobře s míčem. Těžko jsme se dostávali ke střelám," připustil Kentavious Caldwell-Pope, se 17 body nejlepší střelec Wizards. Na tři koše mu nahrál Satoranský, který dobře najížděl a nacházel volné spoluhráče. Dvakrát z nájezdu i sám zakončil a proměnil i tři trestné hody.

Včele Východní konference zůstalo Miami po výhře 114:109 nad Torontem a má před Bostonem náskok dvou výher. Milwaukee je po prohře 12:118 s Dallasem těsně třetí, dotáhla se na něj ale Philadelphia, jež zvítězila nad Clevelandem 112:108 a zajistila si účast v play off. Sixers za výhrou táhl opět Joel Embiid, nasbíral 44 bodů a 17 doskoků. James Harden přidal triple double za 21 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí.

Embiid původně kvůli zranění neměl hrát, ale zápasu dominoval. "Pokud získám cenu MVP sezony, tak to bude dobře, pokud ne, tak pak nevím, co mám ještě víc udělat," prohlásil Embiid.

Los Angeles Lakers naopak prohráli pošesté za sebou. Bez LeBrona Jamese nestačili na Denver 118:129 a na jedenáctém místě Západní konference ztrácejí už dvě výhry na desáté San Antonio. To zdolalo 113:92 Portland. Lakers do konce základní části zbývají už jen čtyři zápasy.

Denver se výhrou posunul na pátou příčku a v boji o přímý postup do play off udržel náskok dvou vítězství na sedmou Minnesotu, která zdolala Houston 139:132. Velkou zásluhu na výhře Denveru měl Nikola Jokič, který si připsal 38 bodů a 18 doskoků.

Výsledky nedělních zápasů NBA:

Boston - Washington 144:102 (za hosty Satoranský 7 bodů, 7 asistencí, 1 doskok), Cleveland - Philadelphia 108:112, Houston - Minnesota 132:139, Indiana - Detroit 117:121, LA Clippers - New Orleans 119:100, LA Lakers - Denver 118:129, Milwaukee - Dallas 112:118, Oklahoma City - Phoenix 117:96 (za domácí Krejčí 11 bodů, 8 asistencí, 6 doskoků), Orlando - New York 88:118, Sacramento - Golden State 90:109, San Antonio - Portland 113:92, Toronto - Miami 109:114.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. x-Boston 79 49 30 62,0 2. x-Philadelphia 78 48 30 61,5 3. Toronto 78 45 33 57,7 4. Brooklyn 78 40 38 51,3 5. New York 79 35 44 44,3

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 78 48 30 61,5 2. Chicago 78 45 33 57,7 3. Cleveland 79 43 36 54,4 4. Indiana 79 25 54 31,6 5. Detroit 79 23 56 29,1

Jihovýchodní divize:

1. y-Miami 79 51 28 64,6 2. Atlanta 78 41 37 52,6 3. Charlotte 78 40 38 51,3 4. Washington 78 34 44 43,6 5. Orlando 79 20 59 25,3

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. y-Memphis 78 55 23 70,5 2. x-Dallas 79 49 30 62,0 3. New Orleans 78 34 44 43,6 4. San Antonio 78 33 45 42,3 5. Houston 79 20 59 25,3

Severozápadní divize:

1. Denver 79 47 32 59,5 2. Utah 78 46 32 59,0 3. Minnesota 79 45 34 57,0 4. Portland 78 27 51 34,6 5. Oklahoma City 78 23 55 29,5

Pacifická divize:

1. z-Phoenix 78 62 16 79,5 2. x-Golden State 79 50 29 63,3 3. x-LA Clippers 79 39 40 49,4 4. LA Lakers 78 31 47 39,7 5. Sacramento 79 29 50 36,7

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" vítězství v konferenci.