Krejčí, Pastrňák a Zacha bodovali při výhře Bostonu, Nečas překonal Ritticha

New York - David Krejčí a David Pastrňák gólem pomohli Bostonu k výhře 5:3 na ledě Tampy Bay. Krejčí k brance přidal asistenci a potřetí v sezoně zaznamenal alespoň dva body v jednom zápase. Jednou nahrávkou se do statistik zapsal také Pavel Zacha. Devátý gól v sezoně vstřelil Martin Nečas, Carolina i přes to podlehla Winnipegu 3:4 v prodloužení.

Boston na ledě obhájců Stanley Cupu od deváté minuty prohrával, pěti góly za sebou ale utkání zlomil na svou stranu a vyhrál sedmnáctý z 19 zápasů.

Hlavní podíl na obratu měl Krejčí, jenž se podepsal pod první dvě trefy Bruins. V 16. minutě tvrdou ranou prostřelil Vasilevského a svým šestým gólem v sezoně srovnal na 1:1. Druhou trefu ve spolupráci se Zachou připravil pro dorážejícího Nicka Foligna a rozšířil svou sbírku na 14 kanadských bodů.

Na 5:1 v přesilovce zvýšil Pastrňák, jenž bodoval se do statistik zapsal posedmé za sebou a potvrdil své postavení v elitní pětce ligové produktivity. S 29 zápisy (12+17) drží havířovský rodák pátou pozici s dvoubodovou ztrátou na druhého Leona Draisaitla. Vedoucí Connor McDavid je o další čtyři body vpředu.

Tampa v závěru dvěma góly zkorigovala skóre, první prohru po čtyřech zápasech ale neodvrátila. Boston vyhrál posedmé v řadě a nadále vládne celé NHL.

Ještě delší sérii než Bruins táhnou hokejisté New Jersey, kteří porazili Edmonton 5:2 a vyhráli třináctý zápas za sebou. Devils tak vyrovnali klubový rekord ze sezony 2000/2001, v níž došli až do finále, kde v sedmém zápase podlehli Coloradu. Osmadvaceti zásahy se blýskl gólman Vítek Vaněček, jenž natáhl svou sérii výher na deset zápasů.

Potřetí v sezoně se radoval také brankář David Rittich, jenž 24 zákroky pomohl Winnipegu k výhře nad Carolinou. Jets zdolali Hurricanes 4:3 v prodloužení a vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů. Carolina potřetí za sebou padla.

K protržení nepříznivé série Hurricanes nepomohl ani skvělý závěr třetí třetiny, ve kterém během čtyř minut a devíti sekund vstřelili tři góly a srovnali na 3:3. Vyrovnávací trefu obstaral v čase 19:21 Nečas.

NHL:

Tampa Bay - Boston 3:5, New Jersey - Edmonton 5:2, Philadelphia - Calgary 2:5, Toronto - NY Islanders 2:3 v prodl., St. Louis - Anaheim 3:1, Nashville - Arizona 4:3 po sam. nájezdech, Dallas - Colorado 2:3 po sam. nájezdech, Winnipeg - Carolina 4:3 v prodl., Zápasy Vancouver - Vegas a San Jose - Ottawa se ještě hrají.