Krejčí o budoucnosti: Miluju Boston, ale uvidíme, co se stane

Boston - Zkušeného útočníka Davida Krejčího čeká rozhodování o hokejové budoucnosti. Ve slavné NHL hrál až dosud za jediný tým - Boston Bruins. Pětatřicetiletému centrovi však po této sezoně, která skončila pro tradiční klub před pár dny vyřazením ve 2. kole play off s New York Islanders, vyprší smlouva. Kontrakt na šest let zajistil Krejčímu celkový příjem 43,5 milionu dolarů. Sám připustil, že neví, kam povedou jeho další kroky. S tím, že případná další smlouva nebude o penězích.

Krejčí už má za sebou v nejlepší hokejové lize světa 15 sezon. Poprvé ale může okusit trh s volnými hráči. Až dosud vždy smlouvy s předstihem prodlužoval. Tentokrát však vítěz Stanley Cupu z roku 2011 jasno nemá, i když je zřejmé, že Boston by opouštěl nerad. V podobné situaci byl loni i slovenský obránce Zdeno Chára, dlouholetý kapitán týmu. Ve 44 letech nejstarší hráč současné NHL se nakonec dohodl na ročním kontraktu s Washingtonem.

"Budu potřebovat pár týdnů na to, abych mohl v klidu popřemýšlet o spoustě věcí," přiznal Krejčí. Stejně jako další spoluhráči potřebuje vstřebat zklamání z vyřazení. Boston chtěl opět zaútočit na Stanley Cup. "Miluju Boston. Je to můj domov. Neumím si ani moc představit, že bych hrál někde jinde. Ale zároveň s tím musím dodat, že teprve uvidíme, co se stane," dodal Krejčí, jenž za 51 zápasů zkrácené základní části posbíral 44 bodů za osm gólů a 36 asistencí a byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu. Stejná pozice mu patřila i ve vyřazovacích bojích, kde v 11 startech stihl devět bodů (2+7).

V hodně náročné sezoně poznamenané následky pandemie koronaviru nový kontrakt s vedením Bruins neřešil. "Nebylo za tím vůbec nic jiného, než snaha soustředit se naplno na tento rok, na to, abychom postoupili do play off a v samotném play off pak aby se nám podařilo postoupit co možná nejdál," vysvětlil Krejčí.

Přiznal však, že z hlavy určitou nejistotu úplně vytěsnit nedokázal. "Přirozeně jsem o tom všem hodně přemýšlel. A nejen těch posledních pár dnů, ale v podstatě celou sezonu. Uvidíme, co se stane. Ale já to vážně nevím. Mluvil jsem se svými rodiči a také oni se mě na to ptali. Jenže ani jim jsem nemohl dát jasnou odpověď. Právě teď doopravdy nevím. Myslím však, že mohu říct jednu věc - má příští smlouva nebude o penězích, na tom to postavené nebude," prohlásil Krejčí.

Rodákovi ze Šternberka chybí už jen 38 zápasů, aby pokořil tisícovku startů v základní části. Na kontě má z 962 utkání 730 bodů díky 215 gólům a 515 asistencím. V počtu odehraných zápasů, získaných bodů i nahrávek patří do nejlepší desítky klubové historie. Dokonce druhý je se 124 body (42+82) v play off a třetí s počtem 156 odehraných zápasů vyřazovacích bojů.

Částečně se ohlédl také za uplynulou sezonou, v níž si po příchodu Taylora Halla před polovinou dubna užíval souhru právě s jedničkou draftu 2010 a Craigem Smithem.

"Bylo to úžasné. A nejen na ledě. Jsou to skvělí kluci i mimo led. Hallsy jsem předtím osobně neznal, ale překvapil mě. Věděli jsme, jakým je hráčem, ale opravdu mě překvapil jako člověk. Sblížili jsme se a stali jsme se vážně dobrými kamarády, což se pak přenáší i na led. Když mezi vámi funguje dobrá chemie mimo hokej, nemusíte pak během hry ani moc mluvit, protože znáte pocity toho druhého. A já miluju, když můžu hrát s takovými hráči. Vážně jsem si to hrozně užil," řekl Krejčí.