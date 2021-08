Krejčí nyní neplánuje návrat do NHL, za Olomouc chce hrát hned v 1. kole

Olomouc - Hokejový útočník David Krejčí, který se v létě rozhodl opustil NHL a vrátil se do extraligové Olomouce, neplánuje, že by se v závěru nadcházející sezony přesunul zpět do Bostonu. Pětatřicetiletý vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 v dresu Bruins podepsal s Hanáky roční smlouvu a momentálně se soustředí na premiérové starty v klubu, ve kterém začal kariéru. Poprvé chce obléknout dres Olomouce při prvním extraligovém kole v pátek 10. září.

Fotogalerie

"Mám smlouvu na sezonu, kterou chci splnit. Že bych se vrátil (do NHL) v průběhu sezony, neplánuji," řekl Krejčí na dnešní tiskové konferenci v Olomouci, kde jej klub oficiálně představil. "Jsem rád, že jsem tady, a moc se těším, co sezona přinese," řekl rodák ze Šternberka.

Krejčí oznámil nečekaný návrat z NHL domů na začátku srpna a jako hlavní důvod označil rodinu. Dnes to potvrdil. "Už delší dobu jsem myslel na to, co bude dál. V minulé sezoně mi končila smlouva, a přestože jsem se soustředil na Boston, táhlo mě to domů. Dlouho jsme to řešili s agenty a poté, co jsme to rozsekli, bylo to rychlé. Hrál jsem tady do dorostu, ale nikdy za áčko, což jsem vždy chtěl. Byl to jeden z mých snů a těším se, že se teď splní," uvedl elitní centr.

Nikdy neuvažoval o možnosti, že by hrál někde jinde. I když měl řadu nabídek, a ekonomicky zajímavějších. "Z rodinného důvodu by nedávalo smysl být někde jinde u nás nebo v Evropě. Tady znám stadion i pár kluků. S Jirkou Ondruškem jsem chodil na základku, hrál jsem s Rosťou Oleszem, pár let jsem v Třinci bydlel s Honzou Švrčkem," vyprávěl Krejčí.

Nepočítá s tím, že by za Olomouc nastoupil v přípravných zápasech. Nový dres plánuje obléct premiérově na úvod extraligy. "Přípravné zápasy nejsou moc důležité. Dnes jsem byl poprvé v kabině, pozdravit kluky. Děláme vše pro to, abych byl na sto procent připravený do prvního zápasu 10. září," uvedl Krejčí, jenž se do Česka trvale vrací po 17 letech v zámoří. Jen v roce 2012 při výluce NHL oblékal dres Pardubic.

Krejčí bude patřit mezi největší hvězdy extraligy, s tlakem prý ale problém mít nebude. "Záleží, kolik minut budu hrát na ledě. Tlak si ale nepřipouštím, sám si na sebe dávám největší, to mě žene dopředu," podotkl útočník, který během 15 sezon v základní části NHL odehrál 962 zápasů, vstřelil 215 branek a přidal 515 asistencí. V play off nasbíral 124 bodů za 42 gólů a 82 asistencí ve 156 utkáních.

Bude si jen muset zvyknout na hru na větším kluzišti. "V extralize jsem hrál pár zápasů při výluce, sleduji výsledky Olomouce. Je to hokej, větší hřiště, ale pořád je to hokej. S tím problém nebude, za pár zápasů to bude dobré," podotkl s úsměvem. Daleko náročnější to podle něj bude pro manželku Naomi a děti, kteří česky neumějí. "Časem si ale zvyknou. S manželkou jsme se o tom bavili, jezdíme sem. Těší se a určitě to zvládneme. Až se tady zabydlíme, tak se chce česky naučit," řekl Krejčí.

Jeho návrat je i dobrou zprávou pro reprezentaci, trenéři jej totiž budou moct využít pro olympijské hry bez ohledu na to, zda bude NHL přerušena, nebo ne. "Ještě nevím, jak to s olympiádou bude, kdo na ní bude hrát. Musíš mít ale výkony, aby tě pozvali," podotkl.

Konstatoval ale, že za národní tým vždy hrál rád. "Jako malý jsem chtěl hrát extraligu za Olomouc a v reprezentaci. Na NHL jsem v té době nemyslel. Určitě bych rád reprezentoval, ale je potřeba mít výkonnost a být pozvaný," řekl útočník, který se v dresu české reprezentace představil dvakrát na olympijských hrách a třikrát na světových šampionátech.

Olomouci chce pomoct k úspěšné sezoně, útok na titul ale rozhodně nevyhlašuje. "Chceme udělat play off a tam už se může stát cokoliv. Poslední může vyřadit prvního," dodal Krejčí, jehož příchod na Hanou výrazně zvedl zájem o dresy. Za poslední dva měsíce jich klub prodal stejně jako v předešlých dvou letech dohromady.