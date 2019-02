New York - Útočník David Krejčí zastoupil zraněného Davida Pastrňáka a se podílel v úterním utkání NHL dvěma góly a přihrávkou na vítězství Bostonu 6:3 nad Chicagem. Stejným výsledkem porazila Tampa Bay doma Calgary, za které odchytal celý zápas David Rittich. Český gólman inkasoval šest gólů z 27 střel.

Pavel Zacha skóroval ve druhém zápase za sebou, ale s New Jersey prohrál v St. Louis vysoko 3:8. Jakub Voráček asistoval u jednoho gólu Philadelphie, která zvítězila v Minnesotě 5:4.

Boston oznámil v den zápasu, že si Pastrňák poranil palec na levé ruce a podstoupil operaci, po níž bude minimálně dva týdny mimo hru. "Potřebujeme, aby každý přispěl o něco víc, když jsme teď bez Pasty," řekl Brad Marchand, který vstřelil jednu branku a tři připravil.

Vedle Marchanda nastupoval v první řadě Danton Heinen, který v utkání zaznamenal stejně jako další mladý útočník Jake DeBrusk gól a dvě přihrávky. "Předváděli úžasné akce a hráli klíčovou roli. Je potřeba, aby v tom pokračovali," podotkl Marchand.

Bruins i bez svého nejproduktivnějšího hráče předvedli proti Chicagu největší ofenzivní smršť za poslední měsíc. K výhře je nasměroval úsek mezi 15. a 19. minutou, ve které otočili skóre z 0:1 na 3:1.

Obrat odstartoval v přesilové hře Krejčí, který střelou bez přípravy vyrovnal na 1:1. Český útočník si připsal další bod v závěru druhé třetiny. Jeho prudkou přihrávku usměrnil do branky na hranici brankoviště stojící DeBrusk a zvýšil na 4:1. Krejčí v 56. minutě uzavřel skóre a poprvé v aktuálním ročníku vstřelil v jednom utkání dvě branky. Chicago prohrálo poprvé po sedmi zápasech.

Rittich čelil nejlepšímu útoku soutěže, který ho po rychlých kombinacích překonal v úvodní třetině třikrát. Zatímco před pěti dny byl český gólman po dvou gólech střídán ve 14. minutě, tentokrát vydržel až do konce zápasu. Calgary poté snížilo z 0:3 na 2:3, ale lídr soutěže ještě do druhé přestávky kontroval dvěma zásahy a nepřipustil žádné drama.

Rittichovi inkasované góly nikdo nezazlíval. Jihlavský rodák je dostával po střelách bez přípravy, z předbrankového prostoru, dva padly po tečích. "Nebránili jsme dobře, byli rychlejší a dobře pracovali s pukem. Pustili jsme je do mnoha přečíslení a třeba při inkasovaném gólu v oslabení jsme špatně střídali," konstatoval trenér Calgary Bill Peters.

Výhru Tampy Bay režíroval čtyřmi body za gól a tři přihrávky lídr produktivity Nikita Kučerov. "Hrajeme pořád stejně, jsme sebevědomí. Někdy nám to napadá, jindy ne. Je to i o štěstí, že jsme dali dnes tolik gólů," řekl Kučerov. Vedení Lightning před utkáním povolalo z farmy obránce Jana Ruutu, který ale do utkání ještě nezasáhl. Kvůli zranění v horní části těla postrádal lídr soutěže ve druhém utkání za sebou Ondřeje Paláta.

Zacha se prosadil střelou z pravého kruhu k bližší tyči a snížil v jedenácté minutě na 1:2. Blues ale v cestě za sedmým vítězstvím v řadě další komplikace nepřipustili a už po dvou třetinách vedli 6:1. Hlavními postavami byli Alex Pietrangelo a Ivan Barbašev, kteří dali shodně dvě branky a na jednu přihráli.

Winnipeg porazil doma New York Rangers 4:3 a vyšvihl se do čela Západní konference. Hostům nestačily ani dvě branky Miky Zibanejada, který je prvním hráčem Rangers od doby Jaromíra Jágra, který dal během jedenácti zápasů 13 a více gólů. České hvězdě se stejná věc povedla v roce 2006 na přelomu března a dubna. V dresu Rangers stihl Filip Chytil jen devět střídání, na ledě strávil necelých sedm minut.

Roman Polák nedohrál před třemi dny po tvrdém ataku zápas v Arizoně, v úterý už ale český obránce zase byl v sestavě Dallasu, který vyhrál na ledě Floridy 3:0. Pod všechny góly se podepsal Tyler Seguin (2+1), Anton Chudobin kryl všech třicet střel, Polák zblokoval čtyři.

Statistika úterních zápasů NHL:

--------

Boston - Chicago 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Branky: 15. a 56. Krejčí, 16. Heinen, 19. Marchand, 39. DeBrusk (Krejčí), 48. Cehlárik - 5. DeBrincat, 40. Keith, 45. E. Gustafsson. Střely na branku: 37:26. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Heinen, 3. DeBrusk (všichni Boston).

Buffalo - NY Islanders 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 17. Skinner, 27. Pominville, 58. J. Larsson - 20. Cizikas. Střely na branku: 22:25. Diváci: 16.894. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Eichel, 3. Pominville (všichni Buffalo).

Florida - Dallas 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 12. a 58. Seguin, 33. Lindell. Střely na branku: 30:19. Diváci: 9.472. Hvězdy zápasu: 1. Lindell, 2. Seguin, 3. Chudobin (všichni Dallas).

Columbus - Washington 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 27. Duclair, 57. N. Foligno, 60. Panarin. Střely na branku: 32:20. Diváci: 15.701. Hvězdy zápasu: 1. Duclair, 2. Bobrovskij, 3. Atkinson (všichni Columbus).

Ottawa - Carolina 1:4 (1:0, 0:0, 0:4)

Branky: 13. Mark Stone - 50. a 57. T. Teräväinen, 41. Ferland, 48. Williams. Střely na branku: 26:37. Diváci: 10.648. Hvězdy zápasu: 1. Ferland, 2. T. Teräväinen, 3. Williams (všichni Carolina).

Tampa Bay - Calgary 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Branky: 12. B. Point, 17. Paquette, 18. Kučerov, 31. Cirelli, 37. Gourde, 46. Stamkos - 30. a 55. Monahan, 19. Giordano. Střely na branku: 27:22. David Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval šest gólů z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 77,78 procenta. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. B. Point, 3. Stamkos (všichni Tampa Bay).

St. Louis - New Jersey 8:3 (3:1, 3:0, 2:2)

Branky: 6. a 41. Pietrangelo, 7. a 50. Barbašev, 16. Schwartz, 21. R. O'Reilly, 27. MacEachern, 36. Bozak - 11. Zacha, 49. Palmieri, 53. Müller. Střely na branku: 39:23. Diváci: 17.509. Hvězdy zápasu: 1. Pietrangelo, 2. Barbašev, 3. Schwartz (všichni St. Louis).

Nashville - Detroit 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Branky: 28. Arvidsson, 38. P. K. Subban - 16. Glendening, 28. D. Larkin, 45. Athanasiou. Střely na branku: 34:27. Diváci: 17.260. Hvězdy zápasu: 1. Athanasiou, 2. D. Larkin (oba Detroit), 3. Johansen (Nashville).

Minnesota - Philadelphia 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)

Branky: 11. a 14. Kunin, 9. Parise, 43. Spurgeon - 29. a 56. J. Van Riemsdyk, 3. Provorov, 34. Couturier, 47. Giroux (Voráček). Střely na branku: 39:26. Diváci: 18.607. Hvězdy zápasu: 1. Giroux (Philadelphia), 2. Spurgeon, 3. Kunin (oba Minnesota).

Winnipeg - NY Rangers 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Branky: 5. a 19. Scheifele, 46. Morrow, 48. Copp - 21. a 41. Zibanejad, 40. Bučněvič. Střely na branku: 36:37. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Zibanejad (NY Rangers), 3. Copp (Winnipeg).

Colorado - Toronto 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Branky: 16. Graves, 49. Kerfoot - 4. a 28. Kapanen, 27. a 46. Kadri, 26. Matthews. Střely na branku: 36:28. Diváci: 16.426. Hvězdy zápasu: 1. Kapanen, 2. Matthews, 3. Kadri (všichni Toronto).

Vegas - Arizona 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Branky: 35. Pirri, 40. Schmidt - 30. Oesterle, 34. Galchenyuk, 50. Cousins, 58. J. Archibald, 60. Pánik. Střely na branku: 43:26. Diváci: 18.212. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper (Arizona), 2. Eakin, 3. Schmidt (oba Vegas).

Tabulky NHL: -------- Východní konference, Atlantická divize: 1. Tampa Bay 57 42 4 11 223:159 88 2. Toronto 56 35 3 18 200:159 73 3. Boston 57 32 8 17 168:148 72 4. Montreal 56 31 7 18 172:162 69 5. Buffalo 56 28 7 21 165:171 63 6. Florida 55 23 8 24 168:192 54 7. Detroit 57 22 7 28 159:188 51 8. Ottawa 56 21 5 30 173:205 47 Metropolitní divize: 1. NY Islanders 56 33 6 17 161:136 72 2. Washington 57 31 7 19 192:183 69 3. Columbus 55 32 3 20 180:167 67 4. Pittsburgh 56 29 7 20 193:173 65 5. Carolina 57 29 6 22 167:164 64 6. Philadelphia 57 26 7 24 167:190 59 7. NY Rangers 56 24 8 24 159:186 56 8. New Jersey 56 21 8 27 162:194 50 Západní konference, Centrální divize: 1. Winnipeg 57 36 3 18 198:163 75 2. Nashville 59 33 5 21 182:154 71 3. Dallas 56 29 5 22 145:140 63 4. St. Louis 55 28 5 22 163:162 61 5. Minnesota 57 27 5 25 160:167 59 6. Colorado 56 22 11 23 182:188 55 7. Chicago 57 23 9 25 185:209 55 Pacifická divize: 1. San Jose 57 34 7 16 210:177 75 2. Calgary 56 34 6 16 205:167 74 3. Vegas 58 31 4 23 172:162 66 4. Vancouver 57 25 7 25 164:181 57 5. Arizona 56 25 5 26 150:163 55 6. Edmonton 55 24 5 26 159:184 53 7. Los Angeles 56 23 5 28 136:171 51 8. Anaheim 56 21 9 26 127:182 51 Kanadské bodování NHL: 1. Kučerov (Tampa Bay) 57 88 (25+63) 2. P. Kane (Chicago) 56 82 (33+49) 3. McDavid (Edmonton) 54 81 (31+50) 4. J. Gaudreau (Calgary) 56 77 (29+48) 5. Rantanen (Colorado) 56 75 (24+51) 6. MacKinnon (Colorado) 56 74 (29+45) 7. Point (Tampa Bay) 56 72 (33+39) 8. Marchand (Boston) 56 69 (22+47) 9. Scheifele (Winnipeg) 58 68 (30+38) 10. Wheeler (Winnipeg) 57 68 (12+56) 13. Pastrňák (Boston) 56 66 (31+35) 38. Hertl (San Jose) 52 53 (26+27) 61. Voráček (Philadelphia) 57 49 (14+35) 69. Krejčí (Boston) 57 46 (14+32) 128. Vrána (Washington) 57 33 (17+16) Střelci: 1. Ovečkin (Washington) 38 branek, 2. Skinner (Buffalo) 34, 3. P. Kane (Chicago), Point (Tampa Bay), Tavares (Toronto) všichni 33, 6. Draisaitl (Edmonton) 32, 7. Pastrňák (Boston), Atkinson (Columbus), McDavid (Edmonton) všichni 31, 10. Pavelski (San Jose), Scheifele (Winnipeg), Stamkos (Tampa Bay) všichni 30, ...19. Hertl (oba San Jose) 26, 72. Vrána (Washington) 17.