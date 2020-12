Krejčí mladší byl přesvědčený, že vyrovnání Sparty mělo platit

Lille (Francie) - Obránce Ladislav Krejčí mladší byl přesvědčený, že fotbalisté Sparty dali v závěru dnešního zápasu Evropské ligy v Lille regulérní vyrovnávací gól. Rozhodčí ale branku kvůli faulu na domácího gólmana neuznal, letenský celek prohrál 1:2 a kolo před koncem skupiny přišel o šanci na postup.

Sparta sice byla od začátku pod tlakem, od 65. minuty hrála v oslabení po vyloučení stopera Ondřeje Čelůstky, ale přesto se proti favoritovi dostala do vedení. Skóre zápasu v oslabení otevřel právě Krejčí mladší, když si v 71. minutě naběhl na Plavšičův centr.

Lille potom v závěru skóre otočilo po dvou gólech Buraka Yilmaze, ale poslední slovo mohlo patřit Spartě, protože v nastavení se dalekonosnou střelou prosadil Plavšič. Rozhodčí ale branku neuznal kvůli útočnému faulu na brankáře Mikeho Maignana při předchozím závaru.

Krejčí ale byl přesvědčený, že hosté dali regulérní gól. "Z mého pohledu jsem viděl, že domácí hráč naběhl do vlastního brankáře. To jsem potom také řekl rozhodčímu," prohlásil jednadvacetiletý fotbalista, který byl rád, že Sparta i v oslabení bojovala až do konce.

"Lille mělo už v první půli hodně záběhů a nebezpečných nákopů, ale my jsme si to i se štěstím dokázali poradit. Pak jsme dali gól, ale bohužel jsme dvakrát inkasovali. Jsem aspoň rád, že bylo vidět, že dokud jsme mohli, tak jsme bojovali. Bohužel to nevyšlo," dodal.

Sparta se s pohárovou sezonou rozloučí příští týden domácím zápasem s AC Milán, podle Krejčího ale mladý letenský tým bude díky zkušenostem v příštím ročníku ještě lepší. "Ukázali jsme si, že i s velkoklubama můžeme hrát vyrovnaná a kvalitní utkání. Doufám, že nám to do budoucna pomůže a příští rok budeme úspěšnější," prohlásil.