Krejčí měl oba kontrolní výsledky negativní a může se vrátit k týmu

Další čeští sportovci odletěli na zimní olympijské hry do Pekingu z Letiště Václava Havla, 2. února 2022, Praha. Na snímku je hokejový útočník David Krejčí.

Další čeští sportovci odletěli na zimní olympijské hry do Pekingu z Letiště Václava Havla, 2. února 2022, Praha. Na snímku je hokejový útočník David Krejčí. ČTK/Šulová Kateřina

Peking - Hokejový útočník David Krejčí se po dni a půl samoizolace v olympijské vesnici může vrátit k týmu. Po pozitivním testu na koronavirus po středečním příletu do Pekingu měl vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 oba kontrolní odběry negativní a v dějišti her může nyní fungovat bez omezení. Totéž platí u obránce Jana Ščotky, který je v Pekingu jedním z trojice náhradníků. Informoval o tom Český olympijský výbor.

"Z Davidova návratu na led máme velkou radost. Věříme, že se co nejrychleji vrátí i ostatní. Podmínkou propuštění z izolace jsou dva negativní testy v rozmezí čtyřiadvaceti hodin. Se šéflékařem Jiřím Neumannem a dalšími odborníky připravujeme všechny administrativní podklady, abychom proces co nejvíc usnadnili,“ uvedl šéf výpravy Martin Doktor.

Naopak kustod Zdeněk Šmíd se po potvrzeném pozitivním testu musel přesunout do hotelové izolace. Po skokanovi na lyžích Viktoru Poláškovi je druhým členem českého týmu, který se nemůže účastnit tréninků a soutěží. V olympijské vesnici zůstal další forvard Lukáš Sedlák, neboť měl hraniční výsledky a lékaři mu doporučili, aby dnes netrénoval.

V režimu blízkého kontaktu fungují skokan na lyžích Čestmír Kožíšek a trenér snowboardcrossařů Marek Jelínek. Ten byl blízkým kontaktem zahraničního pasažéra z letadla, zpřísněná opatření ale neomezují jeho přítomnost na trénincích a v soutěžích.

Pětatřicetiletý lídr extraligové Olomouce Krejčí byl pozitivně testován po příletu do Pekingu a zamířil do izolace. Stejné problémy měl na začátku pobytu v Číně i jiný útočník Tomáš Hyka, jenž už se s týmem připravuje. Do přípravy se dnes zapojili i náhradníci Ščotka s Matějem Blümelem, který čtvrteční trénink jako takzvaný blízký kontakt vynechal. Čeští hokejisté zahájí olympijský turnaj ve středu zápasem s Dánskem.