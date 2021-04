Krejčí kritiku bere, ale jednadvacítka podle něj má na kom stavět

Ilustrační foto - Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Celje (Slovinsko), skupina B, utkání ČR - Itálie. Fotbalisté Česka se radují z vyrovnávajícího gólu.

Ilustrační foto - Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Celje (Slovinsko), skupina B, utkání ČR - Itálie. Fotbalisté Česka se radují z vyrovnávajícího gólu. ČTK/AP/Darko Bandic

Praha - Trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Karel Krejčí po nepovedeném mistrovství Evropy počítal s kritikou a částečně ji přijímá. Podle kouče ale na turnaji ve Slovinsku nebylo všechno špatně a například někteří mladí hráči se ukázali v dobrém světle. Krejčí je přesvědčený, že "Lvíčata" v příštím kvalifikačním cyklu mají na kom stavět, a rád by byl u toho.

"Když se s nároďákem dostanete na závěrečný turnaj, kde se neuspěje, tak je potřeba počítat s tím, že vás nikdo chválit nebude. Takže kritika je na místě," řekl Krejčí v rozhovoru pro ČTK a Právo.

"S konstruktivní kritikou určitě problém nemám. Naopak, když se to dobře vyhodnotí a zanalyzuje, tak to v budoucnu třeba dělá další úspěchy a vítězství. Ale mám problém s nějakou jedovatostí, když je cílem ublížit nebo urazit," přidal dvaapadesátiletý trenér.

Jeho svěřenci v březnové úvodní fázi Eura skončili třetí ve skupině a nepostoupili do play off. Po remízách 1:1 s Itálií a domácím Slovinskem podlehli obhájcům zlata ze Španělska 0:2. Češi ve třech utkáních sami neskórovali, Italové i Slovinci jim k bodu pomohli vlastním gólem.

"Ve všech zápasech jsme střídali dobré pasáže s horšími, to nás připravilo o čtvrtfinále. Ale i kdybychom Slovince porazili, tak bychom museli se Španěly bodovat. A když jsem viděl sílu soupeře, bylo by to hodně složité. Ale zase by se to hodnotilo jinak," uvedl Krejčí.

Jak už řekl dříve, dvě historicky nejúspěšnější země ME do 21 let Itálie a Španělsko jsou dál. "Španělé by mohli postavit tři jedenáctky a vůbec by to nebylo znát. My se na to musíme podívat objektivně z pohledu České republiky. Když nám vypadnou nějací hráči, hlavně do ofenzivy, kde jsme přišli o Adama Hložka a Honzu Matouška, tak se to pak složitě nahrazuje," upozornil rodák z Karviné.

"Není to kritika týmu, každý nominovaný jednotlivec v rámci svých sil a aktuálního rozpoložení udělal maximum. Ale samozřejmě Španělsko a Itálie, jak jsme se přesvědčili na vlastní oči, měly výraznější individuality a postoupily zaslouženě," přidal Krejčí.

Radost mu udělaly výkony mladíků v čele se záložníky Adamem Karabcem a Pavlem Šulcem. "Je pozitivní, že na mistrovství Evropy jsme měli sedm hráčů, kteří můžou hrát příští kvalifikaci. Z toho někteří hráli výraznou roli, například Karabec nebo Šulc. Byli tam i (Michal) Fukala, (Tomáš) Ostrák, (Martin) Vitík, (Michal) Kohút a (Matěj) Kovář," vyjmenoval Krejčí.

"Takové stálice, které táhly kvalifikaci, jsme doplnili mladými a nadějnými hráči. Ti jsou příslibem do budoucna. V nich vidíme potenciál a myslíme, že by měli táhnout příští kvalifikační cyklus," dodal bývalý kouč Plzně nebo reprezentační dvacítky.

Se svým realizačním týmem má u Fotbalové asociace ČR platnou smlouvu do konce července. "Řekli jsme si, že vypracujeme nějakou analýzu celého jednadvacítkového cyklu a pak asi uvidíme, jak dopadnou červnové volby. Bude to otázka dalších jednání," konstatoval Krejčí, který by na lavičce "Lvíčat" rád zůstal.

"Trénovat jednadvacítku je prestižní pozice. Jsem rád a pyšný za tuhle práci. Pokud bude zájem, určitě bych rád pokračoval. Protože myslím, že je tam z čeho vybírat. Když přijde záporná odpověď, tak člověk s tím nic neudělá a k trenéřině to patří," prohlásil Krejčí.