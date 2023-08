Krejčí: K odvetě musíme nastoupit úplně jinak, není to ale nezvládnutelné

Záhřeb - Podle kapitána Ladislava Krejčího musejí fotbalisté Sparty do domácí odvety 4. předkola Evropské ligy s Dinamem Záhřeb nastoupit úplně jinak než do zápasu v chorvatské metropoli. Pražané budou za týden na Letné odvracet "sestup" do Evropské konferenční ligy po úvodní prohře 1:3. Dva inkasované góly v rozmezí tří minut označil Krejčí za výpadek. Na tiskové konferenci ale prohlásil, že obrat lze v odvetě zvládnout.

"Teď je to samozřejmě velké zklamání, ale je to boj o Evropskou ligu. Věřím, že jsme doma mnohem silnější. Když dáme rychlý gól v první půlce, budeme na doraz. Víme, jak nás fanoušci doma ženou. Určitě to není nic nezvládnutelného," uvedl Krejčí.

Spartu poslal v 39. minutě do vedení z penalty. K pokutovému kopu se postavil navzdory tomu, že minulý týden v penaltovém rozstřelu proti FC Kodaň neuspěl a Letenští z 3. předkola Ligy mistrů vypadli. "Věděl jsem, že na ni půjdu, byla to penalta jako každá jiná. Věřil jsem si na ni jako na všechny předešlé," řekl čtyřiadvacetiletý český reprezentant.

Hosté ale na konci úvodního dějství vedení ztratili. "Šli jsme v hodně lidech do útoku, potom to byl brejk od nich, který dobře vyřešili, zatímco my ho vyřešili špatně dozadu. Ve druhé půlce jsme neměli takový drajv, který nás zdobil celou dobu," podotkl Krejčí.

V 58. a 61. minutě pak domácí dokonali obrat. "Nedokážu to teď popsat. Kdybych to věděl, dokážeme to změnit. Byl to výpadek, který nás bohužel postihl. Do odvety musíme nastoupit úplně jinak," prohlásil odchovanec brněnské Zbrojovky.

Sparta se s obhájcem chorvatského titulu utkala během tohoto léta už podruhé, v červenci s ním v letní přípravě ve Slovinsku remizovala 1:1. "Dinamo je silné v kombinaci okolo vápna, má silné individuality. Měli jsme zkušenosti z přípravy, věděli jsme, do čeho jdeme, ale bohužel jsme toho nedokázali využít," litoval Krejčí.