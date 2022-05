Krejčí: Je neskutečné si zahrát s Pastrňákem, je jedním z nejlepších hráčů světa

Tampere - Útočník David Krejčí navázal na hokejovém mistrovství světa v Tampere na spolupráci s Davidem Pastrňákem, jako kdyby před rokem z Bostonu ani neodešel. Hned od úvodních sekund duelu proti Lotyšsku (5:1) bylo jasně patrné, jak moc dobře si oba hráči na ledě rozumí a že na tom vůbec nic nezměnila ani Krejčího sezona v extraligové Olomouci. Sám pak ocenil nejen Pastrňáka, ale pochvaloval si také, jak k oběma dokonale zapadl i kapitán Roman Červenka.

"Je neskutečné si s Pastou zahrát. Je jedním z nejlepších hráčů na světě. A je super, že nám přijel pomoct. Už v kabině nám dodal pohodu. Je to prostě v něm, přenesl to do zápasu a my máme strašně důležité vítězství," řekl Krejčí v rozhovoru s novináři jen chvilku předtím, než o něm bývalý parťák z týmu Bruins hovořil jako o svém mentorovi.

Pastrňák ve čtvrtečním večerním souboji s Lotyši zářil. Připsal si gól a nahrávku, ale hrou samotnou tyto statistiky ještě vysoko převyšoval. A jako kdyby svým přístupem zdravě nabudil i celý tým, který působil naprosto odlišně v porovnání s bezkrevným vystoupením při šokující porážce 1:2 po nájezdech s Rakouskem.

"Nikdy to není o jednom hráči, ale Pasta je hráč světového kalibru. Zapadne výborně na ledě i v kabině. Nijak se nezměnil. Myslím, že je pořád stejný a pohodový. I když jsme se teď nějakou dobu neviděli, volali jsme si a psali. Posledních pár let hraje vážně na světové úrovni. Nepřekvapí mě ničím," ocenil Krejčí.

"Bylo však načase si něco říct po tom posledním zápase s Rakušany jako celý tým. Do té konverzace se zapojili všichni hráči a hned na první buly vyjel úplně jiný tým. Jeden zápas však nedělá nic, budeme se snažit být ještě lepší, to nejtěžší máme ještě před sebou," zdůraznil šestatřicetiletý Krejčí.

Přesně to chtěl také kouč Kari Jalonen od týmu vidět - dobrý vstup do zápasu. Výsledek 5:0 byl výsledkově nejlepší první třetinou národního týmu na MS od roku 2004, kdy na domácím šampionátu v Praze přehrál v úvodní části Kazachstán rovněž 5:0 (celkově 7:0).

"Chtěli jsme na ně vletět. Navíc se nám nepovedl konec předchozího zápasu. Hertlíkova lajna hned dala první gól, my pak další v přesilovce, nad kterou jsme po Pastově příletu hodně seděli. V té první třetině jsme hráli výborně. A bylo po zápase," hodnotil Krejčí.

Právě při přesilovkovém gólu na 2:0 Pastrňák ukázal, že není ani zdaleka jen mimořádný střelec. Místo očekávané rány z kruhu, kam dostal nahrávku od Krejčího, našel ještě na druhé straně Červenku a ten zakončoval do odkryté branky.

"Těch povedených věcí bylo víc. I šancí. Bylo toho dost. Chtěli jsme se tlačit do brány a hodně střílet. Nějak to tam padlo, byly nějaké dorážky i gól do prázdné branky. Máme tam na první přesilovce pět skvělých hráčů, umíme si poradit s pozicí vlevo i vpravo. Proto nás kouč vybral. Musíme na tom ale dál pracovat," prohlásil Krejčí.

Nejlepším důkazem stále dobře fungující chemie mezi oběma hráči byl pátý gól, při němž Krejčí přichystal Pastrňákovi snadné zakončení zblízka do prázdné branky. "Nebylo to nic secvičeného, ale viděl jsem ho tam. Prostě jedna z akcí, která vyšla. Samozřejmě se snažíme hledat a i Roman do toho zapadl dobře a výborně jsme se doplňovali. My si spolu rozumíme, hraje se mi s ním dobře. Jsem rád, že se nám podařil první zápas. Pořád je tam to ale. Musíme však pokračovat dál. Teď se musíme soustředit na Nory," řekl Krejčí.