Krejčí gólem neodvrátil prohru Bruins, Pastrňákova série skončila

New York - Hokejový útočník David Krejčí vstřelil v pátečním utkání NHL gól a na další přihrál, ale s Bostonem prohrál v Detroitu 2:4. Jeho spoluhráč David Pastrňák vyšel bodově naprázdno a po třinácti zápasech skončila jeho bodová série, díky níž se dostal na první místo produktivity soutěže.

Krejčí dal ve druhé minutě úvodní gól zápasu, když z pravého kruhu zamířil přesně k bližší tyči a skóroval podruhé sezoně. Nejhorší tým NHL ale v dalším střídání vyrovnal a následně Robby Fabbri, jehož Detroit získal před dvěma dny výměnou se St. Louis, ozdobil debut v novém působišti dvěma trefami v přesilových hrách.

"Takový zápas mi moc pomůže. Celkově hráli všichni skvěle, hodně mi to usnadnili," uvedl Fabbri, který oprášil spolupráci s Tylerem Bertuzzim. Oba totiž nastupovali v jednom útoku v OHL. "Je skvělé, že zase hrajeme spolu. Už v juniorech byl výborným střelcem, na jaře vyhrál Stanleyův pohár. Myslím, že to bude velká posila," uvedl Bertuzzi, který připravil Fabbrimu oba góly.

Filip Hronek se v polovině utkání za stavu 3:1 poprvé v NHL popral. Českému obránci ve službách Detroitu se nelíbilo, jak ho za brankou atakoval Brad Marchand a vyzval ho k bitce. Moc ran nepadlo a souboj ukončil Marchand tím, že zápasnickým chvatem povalil Hronka na led.

Naději Bostonu vrátil Patrice Bergeron, jenž ve 38. minutě tečoval střelu Toreyho Kruga od modré čáry. U této branky asistoval Krejčí a původně i Pastrňák - po revizi od NHL, která později určila za střelce Bergerona, Pastrňák o nahrávku přišel. Vzápětí třiadvacetiletý český útočník zahodil velkou šanci. Nejlepší střelec NHL měl před sebou odkrytou branku, ale zasáhl nataženou lapačku Jonathana Berniera.

"Věděl jsem, že tam je. Už bylo trochu pozdě, abych se přesunul, snažil jsem se proto jen pokrýt co nejvíc místa," popsal Bernier zákrok, který byl podle kouče Bostonu Bruce Cassidyho zásadní. "Nesrazilo nás to tak moc, jako to hlavně nakoplo je. Místo toho, abychom šli do kabin za nerozhodného stavu, věděli, že jejich gólmanovi to lepí a že mají šanci dotáhnout zápas do vítězného konce," řekl Cassidy.

Pastrňákovi nebylo přáno ani ve třetí třetině, jeho střela se zastavila na břevnu. Výhru Detroitu, který v předchozích 13 zápasech získal jen tři body, zpečetil trefou do prázdné branky Anthony Mantha. "Podali jsme výborný týmový výkon. Všichni táhli za jeden provaz, každý dřel a rozhodly přesilovky," uvedl Bernier, který si připsal i dvě přihrávky, což se naposledy povedlo brankáři v NHL před třemi lety.

Boston je druhý v tabulce Východní konference, Detroit ji uzavírá. Roli favorita tak Bruins nezvládli. "Věděli jsme, že se jim nedaří, ale pořád je to NHL. Hráli jak měli a ve třetí třetině neztráceli puky. Když už jsme si něco vytvořili, nevyužili jsme to," dodal Cassidy.

O jediný gól vede Pastrňák tabulku střelců a při shodném počtu bodů i produktivitu NHL před Leonem Draisaitlem, který pomohl Edmontonu jednou brankou k výhře 4:0 nad New Jersey. Oilers rozhodli třemi góly v rozmezí 22. až 37. minuty. První čisté konto v sezoně udržel díky 29 zásahům Mikko Koskinen, který se v 50. minutě vytáhl i při teči Pavla Zachy.

Winnipeg potvrdil, že na Vancouver umí. Jets sice ještě v polovině utkání prohrávali, ale otočili na konečných 4:1 a oblíbeného soupeře porazili podeváté v řadě.

NHL:

Detroit - Boston 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 12. a 22. Fabbri, 3. D. Larkin, 59. Mantha - 2. Krejčí, 38. Krug (Krejčí). Střely na branku: 32:28. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Fabbri (Detroit), 2. Krejčí (Boston), 3. Bernier (Detroit).

Winnipeg - Vancouver 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky: 32. Roslovic, 37. Scheifele, 54. Connor, 59. Lowry - 27. J. T. Miller. Střely na branku: 35:33. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Connor, 3. Roslovic (všichni Winnipeg).

Edmonton - New Jersey 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Branky: 22. Draisaitl, 36. Haas, 37. Neal, 47. Chiasson. Střely na branku: 32:29. Diváci: 17.240. Hvězdy zápasu: 1. Koskinen, 2. Hopkins, 3. Persson (všichni Edmonton).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 16 11 2 3 58:40 24 2. Toronto 17 9 3 5 58:54 21 3. Buffalo 16 9 2 5 47:43 20 4. Florida 15 7 5 3 55:56 19 5. Montreal 16 8 3 5 58:52 19 6. Tampa Bay 14 7 2 5 47:49 16 7. Ottawa 15 5 1 9 41:50 11 8. Detroit 18 5 1 12 39:70 11

Metropolitní divize:

1. Washington 17 12 3 2 69:53 27 2. NY Islanders 15 11 1 3 47:34 23 3. Pittsburgh 16 9 1 6 55:42 19 4. Carolina 16 9 1 6 52:46 19 5. Philadelphia 15 8 2 5 50:48 18 6. NY Rangers 14 7 1 6 46:45 15 7. Columbus 16 6 3 7 38:54 15 8. New Jersey 15 4 4 7 40:60 12

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 17 11 3 3 54:49 25 2. Nashville 16 9 2 5 64:52 20 3. Colorado 16 9 2 5 58:47 20 4. Winnipeg 17 9 1 7 48:52 19 5. Dallas 17 8 1 8 41:42 17 6. Chicago 15 5 3 7 38:46 13 7. Minnesota 16 5 1 10 42:57 11

Pacifická divize:

1. Edmonton 18 11 2 5 52:46 24 2. Calgary 19 10 2 7 57:55 22 3. Vancouver 17 9 3 5 57:45 21 4. Vegas 17 9 3 5 52:48 21 5. Arizona 16 9 2 5 46:37 20 6. Anaheim 17 9 1 7 45:43 19 7. San Jose 17 6 1 10 46:63 13 8. Los Angeles 16 5 1 10 41:63 11

Kanadské bodování NHL:

1. Pastrňák (Boston) 16 31 (15+16) 2. Draisaitl (Edmonton) 18 30 (14+16) 3. Marchand (Boston) 16 28 (10+18) 4. McDavid (Edmonton) 18 27 (8+19) 5. J. Carlson (Washington) 17 26 (8+18) 6. Ovečkin (Washington) 17 22 (13+9) 7. MacKinnon (Colorado) 16 22 (9+13) 8. E. Pettersson (Vancouver) 17 21 (6+15) 9. Matthews (Toronto) 17 19 (13+6) 10. Huberdeau (Florida) 15 19 (9+10) 21. Hertl (San Jose) 17 17 (6+11) 44. Vrána (Washington) 17 14 (9+5) 86. Voráček (Philadelphia) 15 12 (4+8)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 15 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 14, 3. Matthews (Toronto), Ovečkin (Washington) oba 13, 5. Neal (Edmonton) 12, 6. E. Kane (San Jose), Marchand (Boston), B. Schenn (St. Louis), Mantha (Detroit), E. Lindholm (Calgary) všichni 10, 11. Vrána (Washington) 9, ...47. Hertl (San Jose) 6, 68. Palát (Tampa Bay) 5.