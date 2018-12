Praha - Trenér Karel Krejčí je po nástupu k české fotbalové reprezentaci do 21 let rád, že bude pokračovat v rozdělané práci. Devětačtyřicetiletý bývalý kouč Plzně poslední rok a půl působil u výběru hráčů do dvaceti let.

"V podstatě už mám s týmem zkušenosti, protože ročníky znám dobře. A beru to jako další krok kupředu v mojí trenérské reprezentační kariéře," řekl na dnešní tiskové konferenci Krejčí, který kromě dvacítky působil také u reprezentačního áčka jako asistent Pavla Vrby.

U jednadvacítky nahradil Vítězslava Lavičku, pod jehož vedením tým nejprve postoupil na loňské mistrovství Evropy, ale v další kvalifikaci už neuspěl. "Práce u jednadvacítky je specifická. Záleží na spoustě faktorů, protože kluci na každém srazu vypadají jinak," uvedl Krejčí.

"Problém je v devatenácti letech v přechodu do dospělého fotbalu. Kluci jsou zvyklí pravidelně hrát a mezi dospělými jsou vytíženi čím dál méně. Takže na jednom srazu kluci vypadají skvěle, protože pravidelně nastupují, jenže příště se to otočí, protože už nehrají a to se odráží na výkonech," dodal.

Díky znalosti reprezentantů do 20 let má Krejčí už nyní představu o kádru pro novou jednadvacítku. Stejně jako jeho předchůdce se však nebude moci opřít o výrazného útočníka. "Souhlasím s Víťou Lavičkou, že takového hráče nemáme," prohlásil.

"Všichni soupeři, proti kterým jsme s dvacítkou hráli, měli v útoku vyšší kvalitu. Budeme to muset nahradit jinak. Problém je v tom, že trenéři v klubech mladé kluky dobře připravují, ale málo je využívají," uvedl Krejčí, kterého už příští týden čeká v Nyonu los kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2021.

Při něm bude český tým ve druhém výkonnostním koši. "Nejsem příznivcem toho, abych si vybíral nějakou vysněnou skupinu," řekl Krejčí. "Pokud budeme chtít postoupit na Euro, tak se bude muset sejít spousta věcí. Štěstí na los a také aby hráči byli zdraví a v klubech vytížení," prohlásil.

Z kvalifikačních skupin postoupí na mistrovství přímo pouze vítězové devíti skupin, zatímco dva nejlepší celky z druhých míst čeká baráž. Kvalifikace odstartuje už na jaře, Češi by do ní ale chtěli vstoupit až v září, aby mohli v březnu a červnu zamířit na dvě soustředění.

"U jednadvacítky to je ještě postaru, že nejsou určené přesné termíny. Takže se budeme snažit vyhandlovat přijatelná data, bychom začali až v září. A také nechceme začínat hned s nejsilnějším soupeřem," řekl Libor Sionko, který už sice byl jmenován manažerem áčka, nějakou dobu bude ale pracovat i pro jednadvacítku.