Krejčí ani Satoranský v NBA nenastoupili, Thunder si vyšlápli na Lakers

New York - Basketbalisté Oklahomy zaskočili Los Angeles Lakers a po velkém obratu zvítězili nad loňskými šampiony 123:115. Nováček v NBA Vít Krejčí sledoval nečekané vítězství Thunder jen z lavičky, do zápasu ve středu nenastoupil ani Tomáš Satoranský při prohře New Orleans doma s Atlantou 99:102.

Oklahoma ztrácela proti Lakers až 26 bodů, přesto vybojovala první výhru v sezoně. "Je to zápas na 48 minut. Proto jsme pořád věřili, že je to možné," řekl rozehrávač Shai Gilgeous-Alexander, autor 27 bodů vítězného týmu.

Lakers nepomohl ani triple double Russella Westbrooka, jenž při návratu do města, za které hrál v NBA jedenáct let, předvedl 20 bodů, 14 doskoků a 13 asistencí. Dopustil se ale také deseti ztrát. Šampionům navíc znovu chyběl kvůli problémům s kotníkem LeBron James.

V minulé sezoně James přišel s bolavým kotníkem o 26 zápasů, nyní o druhý duel. Zranění však spolu nesouvisejí. Kdy by se mohl vrátit, klub nenaznačil. "Stejný kotník. Jiné místo, jiné zranění," řekl stroze kouč Lakers Frank Vogel již v úterý.

Hosté z Los Angeles promarnili svůj největší náskok za posledních 25 let. Doposud v duelech, v nichž vedli nejméně o 25 bodů, měli bilanci 230-0. Třiceti body debakl neodvrátil ani Anthony Davis. Krejčí nehrál potřetí v řadě.

Satoranský s výjimkou karantény kvůli covidu-19 vynechal tři utkání v řadě poprvé od nováčkovské sezony 2016/17, pokaždé, stejně jako nyní, z rozhodnutí trenéra. Proti Hawks týmu výrazně chyběl Zion Williamson, jenž je stále v rekonvalescenci. Podkošoví hráči Atlanty totiž nasbírali 21 útočných doskoků. O 12 z nich se postarali Clint Capela a John Collins, jenž přidal 16 bodů. S 31 body zazářil Trae Young.

Pelicans, kteří promarnili až šestnáctibodový náskok, táhl s 21 body Devonte Graham. "Hlavně jsme se nechali přeskákat a nabídli soupeři spoustu druhých šancí," zlobil se Graham. Na doskoky Atlanta vyhrála 55:44.

Výhry se nedočkalo ani mistrovské Milwaukee. Nejužitečnější hráč posledního finále Janis Adetokunbo měl sice 40 bodů, 16 doskoků a sedm přihrávek, ale porážku 108:113 s Minnesotou neodvrátil. Hráči Milwaukee totiž stříleli s úspěšností pouhých 41 procent.

Brooklyn stále bez Kyrieho Irvinga podlehl Miami 93:106. Nepomohlo mu ani 25 bodů a 11 doskoků Kevina Duranta.

Výsledky NBA

Boston - Washington 107:116, Brooklyn - Miami 93:106, LA Clippers - Cleveland 79:92, Milwaukee - Minnesota 108:113, New Orleans - Atlanta 99:102, Oklahoma City - LA Lakers 123:115, Orlando - Charlotte 111:120, Phoenix - Sacramento 107:110, Portland - Memphis 116:96, Toronto - Indiana 118:100.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. New York 4 3 1 75,0 2. Philadelphia 4 2 2 50,0 3. Boston 5 2 3 40,0 Brooklyn 5 2 3 40,0 Toronto 5 2 3 40,0

Centrální divize:

1. Chicago 4 4 0 100,0 2. Cleveland 5 3 2 60,0 Milwaukee 5 3 2 60,0 4. Indiana 5 1 4 20,0 5. Detroit 3 0 3 0,0

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 5 4 1 80,0 2. Atlanta 4 3 1 75,0 Miami 4 3 1 75,0 Washington 4 3 1 75,0 5. Orlando 5 1 4 20,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 3 2 1 66,7 2. Memphis 4 2 2 50,0 3. Houston 4 1 3 25,0 San Antonio 4 1 3 25,0 5. New Orleans 5 1 4 20,0

Severozápadní divize:

1. Utah 3 3 0 100,0 2. Minnesota 4 3 1 75,0 3. Denver 4 2 2 50,0 Portland 4 2 2 50,0 5. Oklahoma City 5 1 4 20,0

Pacifická divize:

1. Golden State 4 4 0 100,0 2. Sacramento 4 2 2 50,0 3. LA Lakers 5 2 3 40,0 4. LA Clippers 4 1 3 25,0 Phoenix 4 1 3 25,0