Krejčí a juniorka Klára Kneblová jsou mistry světa ve vodním slalomu

Lublaň/Tacen (Slovinsko) - Kajakář Jakub Krejčí vybojoval na mistrovství světa ve vodním slalomu titul mezi závodníky do 23 let. Šestnáctiletá Klára Kneblová ovládla v Tacenu závod juniorek na kánoi před starší sestrou Terezou, která obhajovala zlatou medaili. Juniorští kanoisté Martin Kratochvíl a Adam Král získali stříbro a bronz.

Devatenáctiletý Krejčí postoupil ze semifinále třetím časem a ve finále předvedl další čistou jízdu. "Myslím, že jsem už nemohl jet lépe. Jel jsem, co to šlo, a vyšlo to nakonec takhle krásně," radoval se v rozhovoru pro svazový web.

Bez trestných sekund zvládlo rozhodující jízdu pět závodníků. "Hlídal jsem si to, reagoval jsem na ten vítr, který občas zavane. Jel jsem takovou trošku pohlídanou jízdu, abych věděl, že všude jsem bezpečně," dodal Krejčí.

Obě české juniorské kanoistky absolvovaly finále jako jediné bez trestných sekund a v cíli je od sebe dělilo 59 setin. "Já tomu pořád nemůžu uvěřit. Je to úžasný," řekla Klára Kneblová, která se nenechala rozhodit ani komplikacemi mezi druhou a třetí brankou. Čistou jízdu předvedl jako jediný z juniorů i stříbrný Kratochvíl, kterého od zlata dělilo 27 setin. Krále o titul připravil šťouch na předposlední brance.

Nejlepší z českých kajakářek do 23 let Antonie Galušková byla ve finále pátá, Lucie Nesnídalová přidala v těžké trati osmé místo po padesátisekundové penalizaci po nevydařeném průjezdu 16. branky, která ji stála šanci na zlato. "Mrzí to úplně nejvíc, protože jsem byla takový kousek od titulu mistryně světa, to je úplně neskutečný. Ale to, že jsem tam udělala takovou banální chybu, to se prostě nesmí," litovala zaváhání.