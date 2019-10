Krejčí a Chytil byli hlavními hvězdami, Mrázek předčil Ritticha

Hokejista New York Rangers Filip Chytil (vpravo) po vstřelení gólu do branky Andreje Vasilevského z Tampa Bay.

Hokejista New York Rangers Filip Chytil (vpravo) po vstřelení gólu do branky Andreje Vasilevského z Tampa Bay. ČTK/AP/Kathy Willens

New York - Útočník David Krejčí se vrátil v NHL po zranění do sestavy Bostonu, pomohl mu gólem a přihrávkou k výhře 5:1 nad San Jose a byl zvolen první hvězdou zápasu. Vítězství Bruins podpořil gólem David Pastrňák, který vede s 12 zásahy tabulku kanonýrů a s 24 body je i nejproduktivnějším hráčem soutěže. Nejlepším hráčem utkání se stal v úterním programu i Filip Chytil, který v prvním startu v sezoně zlomil gólem v 53. minutě stav 1:1 a nasměroval New York Rangers k výhře 4:1 nad Tampou Bay.

Dominik Simon se podílel brankou a dvěma přihrávkami na kanonádě Pittsburghu, který rozdrtil Philadelphii 7:1. Český útočník byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu stejně jako Petr Mrázek. Ostravský rodák předčil v brankářském duelu Davida Ritticha, když zneškodnil 28 střel a dovedl Carolinu k výhře 2:1 nad Calgary. Rittich kryl 26 střel. Filip Hronek trefil při power play z obranného pásma prázdnou branku a zpečetil vítězství Detroitu 3:1 nad Edmontonem.

Video: Souhrn zápasu Carolina - Calgary

Boston vstřelil první dvě branky zápasu v přesilových hrách díky českým hokejistům. Skóre otevřel Pastrňák. Havířovský rodák se prosadil střelou z první z levého kruhu a ze stejného místa udeřil i Krejčí, který nehrál předchozích pět zápasů kvůli zranění v horní části těla.

Při vyloučení Krejčího snížil na začátku druhé třetiny Brent Burns střelou od modré čáry. U gólu si připsal přihrávku Tomáš Hertl za vyhrané vhazovaní. Zanedlouho ale po krásné přihrávce Krejčího střílel do prázdné branky Charlie Coyle a vrátil Bostonu dvougólový náskok. Zbývající trefy přidali ještě ve druhé třetině Chris Wagner a Brandon Carlo.

Video: Souhrn zápasu Boston - San Jose

Chytil odehrál minulou sezonu za Rangers 75 utkání, ale tu novou začal na farmě v Hartfordu. Do hlavního týmu byl povolán v pondělí kvůli zranění Miky Zibanejada. Jeho chvíle přišla v 53. minutě. Při rychlém protiútoku se natáhl po přihrávce, která směřovala do předbrankového prostoru a puk jednou rukou usměrnil nad lapačku Andreje Vasilevského.

Video: Gól Filipa Chytila

Pittsburgh po akcích Simona odskočil Philadelphii z 2:0 na 5:0. Český útočník si nejdříve dobře najel z druhé vlny na přihrávku Sidneyho Crosby a zblízka dal druhý gól sezony. Poté si oba ještě v první třetině role prohodili. Simon našel přihrávkou z levé strany přes šířku pásma Crosbyho, který střílel do odkryté branky. Pražský rodák si třetí bod připsal v závěru druhé třetiny, kdy po jeho pasu skóroval z mezikruží Jake Guentzel.

Video: Gól Dominika Simona

Statistika úterních zápasů NHL:

--------

Boston - San Jose 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Branky: 8. Pastrňák, 18. Krejčí, 26. Coyle (Krejčí), 29. Wagner, 37. Carlo - 22. Burns (Hertl). Střely na branku: 41:17. Diváci: 17.193. Hvězdy zápasu: 1. Krejčí, 2. Wagner, 3. Coyle (všichni Boston).

Toronto - Washington 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 40. a 42. Matthews, 1. A. Johnsson - 11. a 28. Carlson, 45. a 64. Ovečkin (na druhou Vrána). Střely na branku: 31:33. Diváci: 19.258. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin (Washington), 2. Matthews (Toronto), 3. Carlson (Washington).

Pittsburgh - Philadelphia 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)

Branky: 6. J. Schultz, 9. McCann, 9. Simon, 15. Crosby (Simon), 37. Guentzel (Simon), 37. Aston-Reese, 60. Kahun - 42. Lindblom. Střely na branku: 37:30. Diváci: 18.560. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Simon, 3. Kahun (všichni Pittsburgh).

Carolina - Calgary 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Branky: 50. a 53. A. Svečnikov - 14. E. Lindholm. Střely na branku: 28:29. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval jeden gól z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 96,55 procent. David Rittich odchytal za Calgary 58:38 minuty, inkasoval dvě branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 92,86 procent. Diváci: 13.864. Hvězdy zápasu: 1. A. Svečnikov, 2. Mrázek, 3. Slavin (všichni Carolina).

NY Rangers - Tampa Bay 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Branky: 30. Kakko, 53. Chytil, 58. Fox, 60. R. Strome - 16. Kučerov. Střely na branku: 42:30. Diváci: 17.196. Hvězdy zápasu: 1. Chytil, 2. Georgijev, 3. Fox (všichni NY Rangers).

Detroit - Edmonton 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky: 8. D. Larkin, 9. Nemeth, 60. Hronek - 53. Draisaitl. Střely na branku: 28:32. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. D. Larkin, 2. Howard (oba Detroit), 3. Koskinen (Edmonton).

Nashville - Chicago 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 18., 30. a 44. Bonino. Střely na branku: 51:20. Diváci: 17.259. Hvězdy zápasu: 1. Bonino, 2. Grimaldi, 3. Rinne (všichni Nashville).

Dallas - Minnesota 6:3 (0:2, 1:1, 5:0)

Branky: 40., 52. a 60. Radulov, 45. Hintz, 50. Pavelski, 59. Seguin - 3. Zucker, 18. E. Staal, 35. Suter. Střely na branku: 37:22. Diváci: 17.756. Hvězdy zápasu: 1. Radulov, 2. Heiskanen (oba Dallas), 3. E. Staal (Minnesota).

Anaheim - Winnipeg 7:4 (1:2, 4:1, 2:1)

Branky: 57. a 60. Rowney, 11. Fowler, 21. Getzlaf, 27. Henrique, 28. Terry, 30. D. Grant - 1. a 27. Ehlers, 13. Wheeler, 47. Little. Střely na branku: 28:40. Diváci: 15.171. Hvězdy zápasu: 1. Mahura, 2. Silfverberg, 3. Henrique (všichni Anaheim).