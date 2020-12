Křeček: Omezení vstupu do prodejen se dotýká lidí s postižením

Brno - Lidi s postižením někteří prodejci nechtějí pouštět do obchodu, kvůli postižení si totiž nemohou vzít nákupní košík či vozík, kterými obchody limitují kvůli vládním opatřením vstup dovnitř. Několik stížností na to už přijal veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. S problémem se obrátí na vládu. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková.

Mnozí z lidí s postižením používají kompenzační pomůcky, a nemohou proto v prodejně používat nákupní vozík nebo košík. Ustanovení vlády však tyto lidi se specifickými pomůckami k pohybu podle ombudsmana opomenulo a jedinou výjimku stanovilo pouze pro lidi, kteří vezou kočárek s dítětem. Pouze po nich provozovatelé nesmí vyžadovat, aby k nákupu používali nákupní vozík. Podle ombudsmana by podobnou výjimku měli mít i lidé, kterým jejich postižení nákup s nákupním vozíkem či košíkem znemožňuje nebo nadměrně ztěžuje.

"Chápu, že formulovat omezení není snadné a nějaký detail přitom může ´utéct´. Lidé s postižením ale nejsou skupina, na kterou se dá zapomenout. Jestliže se do obchodu nedostane člověk s berlemi, na vozíku nebo třeba nevidomý člověk, protože z objektivních důvodů nemohou používat nákupní vozík nebo nést košík, dalo by se to považovat za diskriminaci i ukázku toho, jak se někdy z předpisů vytrácí člověk," uvedl Křeček.

Od 3. prosince, kdy usnesení nabylo účinnosti, ombudsman zaznamenal několik stížností lidí s postižením, kterým byl znemožněn přístup do obchodu, protože nemohli použít nákupní košík. "Nevidomá zákaznice například uváděla, že ji v doprovodu dcery nechtěli pustit do obchodu, pokud si obě nevezmou nákupní košík. Dcera si nakonec musela do nákupního vozíku vložit ještě druhý košík. Jiný zákazník uvedl, že vzhledem ke svému postižení musí k pohybu používat francouzské hole. Opakovaně ho nechtěli pustit do obchodu bez nákupního vozíku. Aby ho mohl tlačit, musel by berle odložit, což nemůže," uvedla mluvčí.

Ombudsman v této souvislosti upozorňuje na to, že bráněním vstupu do obchodu člověku s postižením se obchodník může dopouštět diskriminace. Upozorní také vládu, aby zvážila, jak pravidla upravit s přihlédnutím k potřebám a možnostem lidí se specifickými pomůckami k pohybu.

Vláda obchodům nařizuje, aby omezily maximální počet zákazníků v provozovně. Nezapočítávají se pouze děti a doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením. Usnesení sice neuvádí, jakým způsobem mají obchody počet zákazníků regulovat, ale značná část obchodů to dělá pomocí napočítaných košíků a nákupních vozíků. Návodná je podle ombudsmana v tomto směru právě výjimka pro lidi s kočárkem, kteří nemají být nuceni používat košík.