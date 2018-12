Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonista Michal Krčmář si dvacátým místem ve sprintu vylepšil novoměstské maximum v této disciplíně. Spokojený ale nebyl, protože před dvaadvaceti tisíci fanoušky nepředvedl výkon podle svých představ, a doufal, že v sobotní stíhačce už pojede uvolněně.

Do Vysočina Areny stejně jako v minulosti dorazily davy fanoušků, kteří na stadionu a podél trati vytvořili očekávanou hlučnou kulisu. Krčmář vřavu čekal, přesto ho atmosféra pohltila až příliš. "Přiznám se, dneska mě to semlelo," řekl Krčmář, který v předešlých dvou sprintech v Novém Městě v seriálu SP skončil 32. a 28.

Už od nástřelu se necítil nejlépe. "Trápil jsem se, tak moc jsem se chtěl předvést, až mě to trochu svázalo a nebyl jsem to já. Ve finále jsem rád, jak to dopadlo," řekl Krčmář, který udělal jedinou chybu na střelnici hned první ranou v poloze vleže.

I na lyžích se rozjížděl ztěžka. "To s tím bude spojené," podotkl sedmadvacetiletý Krčmář. Ve druhém kole se chytil za Němcem Arndem Peifferem a poslední okruh objel s vítězem a nejrychlejším běžcem mezi biatlonisty Norem Johannesem Thingnesem Böem. "V jednom kopci jsem si říkal, že už to neuvisím, byl jsem totálně na své hranici, ale pak jsme se dostali přes vršek a zvládl jsem to, což mě svým způsobem trochu těší. Ale pořád tam je rozdíl minuty, o kterou mě předtím dojel," řekl Krčmář.

V běžeckém porovnání nakonec Krčmář prohrál s Norem o 58,5 sekundy. "To je můj nejlepší běžecký závod, ale to poslední kolo byl křest ohněm," řekl Krčmář. V sezoně stále čeká na sladěný výkon. "Abych mohl v cíli říci: Jo, dneska to bylo super, dneska mi sedlo všechno. To ještě nebylo, takže toho chci dosáhnout."

Rád by ten správný výkon předvedl o víkendu, do kterého vstoupí sobotní stíhačkou. Věřil, že z něj spadne nervozita z očekávání fanoušků. "Prostě jsem si tím prošel. Je hezký zážitek před lidmi závodit a věřím, že jsem se uvolnil, o víkendu už si to mnohem víc užiju a atmosféru mnohem víc vstřebám a vychutnám si ji," řekl stříbrný olympijský medailista ze sprintu v únoru v Pchjongčchangu.

Ve stíhacím závodu si v sezoně vždy pohoršil a v domácím prostředí by trend rád otočil. "Je to otevřené, do šestky tam je necelá půlminutka. Věřím, že to budeme zase my," řekl a myslel i na kolegu Ondřeje Moravce, který vyrazí o dvě místa za ním.

Bez ohledu na výsledky sprintu a stíhačky má Krčmář jako jediný z českých biatlonistů zatím jistý start v nedělním závodu s hromadným startem. "To byl jeden z menších cílů, abych sem přijel s tím, že masák nemám na hraně," řekl.