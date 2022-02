Krčmáře inspiroval postup Sparty a při obhajobě stříbra byl na ZOH odvážnější

Peking - Biatlonistu Michala Krčmáře inspiroval po nevydařeném úvodu olympijských her středeční postup fotbalistů Sparty v poháru přes Slavii a při dnešní obhajobě čtyři roky starého stříbra ve sprintu chtěl v Číně předvést odvážný a houževnatý výkon. Jednatřicetiletý reprezentant minul v závodě jen poslední terč a skončil šestnáctý. Sám věděl, že při závěrečné střele riskoval, podle něj ale šlo o chybu v zápalu boje.

"Samozřejmě vím, že ta pátá rána už byl extrém. Tam mělo přijít odložení, prodýchnutí a bylo by to lepší. Jenže jak člověk střílí v tempu, tak ho to občas strhne. Jsem si vědom, že mě za to Ondřej Rybářů (šéftrenér) nepochválí," řekl novinářům Krčmář, který se mohl v případě bezchybné položky objevit v první desítce.

Trenér Rybář skutečně při Krčmářově omylu zaklonil na střelnici zklamáním hlavu. "Kdybych nemusel spěchat na trať, tak bych to asi udělal taky. Jsou to chyby, které samozřejmě mrzí, ale nejsou zase až takové, že by si člověk řekl, že je jouda. Tohle je biatlon. Někdy to vyjde a někdy ne. Je to chyba, která se v zápalu boje stává," uvedl rodák z Vrchlabí.

Do sprintu startoval s číslem 36, stejným jako před čtyřmi lety na olympiádě v Pchjongčchangu, kde vybojoval stříbro. "Potěšilo mě to. Mám ho vryté z fotky v paměti a usmál jsem se, že to takhle vyšlo," prohlásil Krčmář, jemuž gratuloval i bývalý závodník Roman Dostál. "Trenérům jsem pak říkal, že ten los moc nenatrénovali. Chtěl jsem to ze sebe dostat a dnes už mi bylo víceméně jedno, jaké číslo vezu. Nervozita z něj nebyla,“ doplnil nejzkušenější český biatlonista v týmu.

Po úterním nevydařeném vytrvalostním závodu, kde byl kvůli pěti chybám až devětapadesátý, se Krčmář musel psychicky srovnat. Sám byl ze svého výkonu rozladěný a vyčítal si přílišnou opatrnost. "Když to propojím s tím, jak celou sezonu trénuju, tak se to tomu moc nepodobalo. To mě štvalo ze všeho nejvíc, že jsem ten závod hodil svým způsobem do vzduchu a bylo jedno, jestli jsem ho jel nebo ne. Dnes jsem tak měl pro sebe jediný úkol. Chtěl jsem si v cíli říct, že jsem se choval jako na tréninku a v celém přípravném období,“ řekl Krčmář.

Na twitter proto napsal omluvnou zprávu fanouškům, následně se od sociálních sítí odpojil a ve volných dnech se inspiroval úspěchem Sparty, která ve čtvrtfinále domácího fotbalového poháru porazila v derby pražského rivala Slavii 2:0.

"Koukal jsem na to a potěšilo mě to. Trenér říkal, ať jdu spát a vykašlu se na to, ale nedalo mi to. Tím, že tu mám posunutý režim a vstávám v deset hodin, mi to tak nevadilo. Mohl jsem si z ní vzít příklad do dneška. V houževnatosti a tak," uvedl jednatřicetiletý reprezentant.

Další šanci Krčmář cítí v nedělním stíhacím závodu, kde odstartuje minutu a 22 vteřin za dnešním vítězem Johannesem Thingnesem Böem. "Určitě je ze šestnáctého místa o co jet. Do desítky to nebude daleko a na bronz asi čtyřicet vteřin," přemítal Krčmář.

Chce však zůstat realistou. "Samozřejmě budu bojovat do poslední chvíle, ale jsou tu silní chlapi a o medaili úplně nepřemýšlím. Spíš k tomu budu chtít přistoupit jako dnes a vydat ze sebe maximum. Uvidíme, co se pak v závodě stane," doplnil 29. muž průběžného pořadí Světového poháru.

Po druhém nejlepším sprintu v této sezoně se Krčmář dál drží ve hře o účast v závěrečném olympijském závodu s hromadným startem. "Beru to tak, že pokud bych si ho nevyjel, tak bych na něj stejně neměl. Ono je někdy za trest lézt tam z 28. místa, když pak v prvním kole dostanete dvacet vteřin, poté netrefíte terč a závod je pryč. V tuhle chvíli to tak neřeším," dodal Krčmář.