Krčmář zakončil MS 26. místem, Laegreid má čtvrté zlato

Pokljuka (Slovinsko) - Biatlonista Michal Krčmář udělal v závodě s hromadným startem pět chyb na střelnici a mistrovství světa zakončil 26. místem. Závěrečný závod šampionátu v Pokljuce vyhrál Nor Sturla Holm Laegreid, jenž při svém debutu na vrcholné seniorské akci získal druhý individuální a celkově čtvrtý titul.

Krčmář musel hned po první střelbě na jedno trestné kolo a propadl se do druhé desítky. Na trati podobně jako Markéta Davidová nestačil, na nejrychlejšího Johannese Thingnese Böa ztratil dvě a půl minuty.

Nechtěl spekulovat, zda měl na dnešní teplé počasí dobře připravené lyže. "Pokud jsem já v pytli, nechci hodnotit lyže, protože ten pocit by byl subjektivní. Byl to ode mě určitě fyzicky nejhorší závod tady. Nevím proč, ráno to bylo dobrý. Ale dneska to vůbec nesedlo," přemítal v rozhovoru pro Českou televizi Krčmář, jehož nejlepším výsledkem na MS bylo jedenácté místo ve sprintu.

O zbytek nadějí na dobrý výsledek se připravil střelbou vestoje, při které udělal jednu a tři chyby. "Snažil jsem se bojovat a nezvládl jsem fyzicky ani tu poslední stojku. Lítalo mi to tam po všech čertech," dodal biatlonista, který v lednu prodělal covid-19.

Čtyřiadvacetiletý Laegreid chyboval jen jednou, což byl dnes nejlepší střelecký výsledek. V závěrečném kole bez problémů udržel vedení. Krajan Johannes Dale, jenž musel absolvovat dvě trestná kola, na něj ztratil 10,2 sekundy. Na bronzovou pozici se prosadil rovněž se dvěma chybami Francouz Quentin Fillon Maillet, jenž se dostal na stupně vítězů po čtvrtých místech ve stíhačce, vytrvalostním závodě a v mužské štafetě.

Na titul útočil domácí veterán Jakov Fak, ale netrefil poslední ránu. Po trestném kole opouštěl střelnici jako druhý, ale útok mladších soupeřů neodrazil. Třiatřicetiletý Slovinec nakonec obsadil páté místo.

Bez individuálního zlata odjel ze světového šampionátu lídr Světového poháru Johannes Thingnes Bö. Sedmadvacetiletý hvězdný Nor, který před MS měnil pažbu své malorážky, pětkrát chyboval a skončil osmý. Individuální titul na MS nebo ZOH nezískal naposledy v Hochfilzenu 2017, kdy měl tři stříbra. Tentokrát je jeho jediným cenným kovem v závodě jednotlivců bronz ze stíhačky.

Muži (15 km): 1. Laegreid 36:27,2 (1 trest. okruh), 2. Dale (oba Nor.) -10,2 (2), 3. Fillon Maillet (Fr.) -12,8 (2), 4. Eder (Rak.) -23,1 (1), 5. Fak (Slovin.) -30,0 (1), 6. T. Bö (Nor.) -33,3 (2), 7. Hofer (It.) -39,7 (2), 8. J. T. Bö (Nor.) -45,4 (5), 9. Loginov (Rus.) -50,0 (2), 10. Samuelsson (Švéd.) -59,7 (3), ...26. Krčmář (ČR) -3:26,0 (5).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 871, 2. Laegreid 839, 3. Dale 720, 4. Fillon Maillet 678, 5. T. Bö 663, 6. Jacquelin (Fr.) 617, ...23. Krčmář 242, 36. Moravec 147, 70. Žemlička 17, 79. Krupčík 7, 81. Štvrtecký (všichni ČR) 6.