Krčmář skončil ve sprintu SP v Otepää dvaadvacátý, vyhrál Fillon Maillet

Otepää (Estonsko) - Biatlonista Michal Krčmář skončil dvaadvacátý ve sprintu Světového poháru v Otepää. Při premiéře elitního seriálu v estonském středisku si pro osmé vítězství v sezoně a třetí v řadě dojel Francouz Quentin Fillon Maillet.

Vedle Krčmáře, který jednou mířil nepřesně, se do bodované čtyřicítky vešel i jednatřicátý Jakub Štvrtecký, který udělal dvě chyby. Juniorský mistr světa z vytrvalostního závodu Jonáš Mareček zvládl solidně první individuální start mezi elitou a s jedním trestným okruhem skončil na 48. místě. Adam Václavík i Mikuláš Karlík minuli shodně pět terčů a obsadili 69. a 72. místo.

"Jedna je moc. Mám (v sezoně) spoustu jedniček, což mě dělí od top výsledku," řekl Krčmář v České televizi. Do černého neposlal první ránu vstoje. "Před stojkou jsem zlomil hůl, tak jsem mával na náš realizační tým a možná jsem se nestihl dostat do koncentrace," uvažoval Krčmář.

Dvojnásobný olympijský vítěz z Pekingu Fillon Maillet střílel přesně a zajel nejrychlejší čas. Díky tomu zvítězil o 7,2 sekundy před Norem Sturlou Holmem Laegreidem. Francouz tak má prakticky jistý malý glóbus za disciplínu a je na nejlepší cestě stát se i králem celé sezony.

V pátek mají na programu sprint ženy, v sobotu se pojedou závody s hromadným startem a v neděli soutěže v estonském středisku uzavřou smíšené štafety.

SP v biatlonu v Otepää:

Muži - sprint (10 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 22:27,4 (0), 2. Laegreid (Nor.) -7,2 (0), 3. Doll (Něm.) -11,1 (0), 4. Christiansen (Nor.) -16,3 (0), 5. Rees (Něm.) -29,6 (0), 6. Strolia (Lit.) -30,1 (0), 7. Lesser (Něm.) -30,8 (1), 8. Weger (Švýc.) -31,9 (0), 9. Claude (Fr.) -34,2 (0), 10. T. Bö (Nor.) -34,5 (0), ...22. Krčmář -1:03,9 (1), 31. Štvrtecký -1:27,4 (2), 48. Mareček -1:57,8 (1), 69. Václavík -2:47,1 (5), 72. Karlík (všichni ČR) 2:52,9 (5).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 22 závodů): 1. Fillon Maillet 816, 2. Jacquelin (Fr.) 591, 3. Samuelsson (Švéd.) 564, 4. Laegreid 543, 5. Christiansen 534, 6. T. Bö 517, ...29. Krčmář 260, 64. Václavík 45, 65. Štvrtecký 44.