Krčmář si ve stíhacím závodě polepšil na 12. místo, štafeta žen byla sedmá

Hochfilzen (Rakousko) - Biatlonista Michal Krčmář se navzdory třem chybám na střelnici posunul ve stíhacím závodě na Světovém poháru v Hochfilzenu o tři místa na 12. příčku. Osmou pozici ze sprintu neudržel Jakub Štvrtecký, který musel na osm trestných kol a propadl se na konec třetí desítky. Ženská štafeta Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Markéta Davidová a Lucie Charvátová skončila sedmá.

Stíhací závod vyhrál suverénně Nor Johannes Thingnes Bö, jenž v této sezoně v součtu se štafetami ovládl už šestý závod za sebou. Vyrovnal tak svůj rekord z roku 2019.

Krčmář po jedné chybě na úvodní položce klesl na 26. místo, ale pak se nulou vrátil na výchozí pozici. Po první střelbě vestoje musel na dvě trestná kola, což znamenalo další propad do třetí desítky, závěrečná nula znamenala posun na 15. místo. V závěrečném kole předběhl tři soupeře a radoval se ze svého nejlepšího výsledku v sezoně.

Přesto litoval chyb na střelnici. "Necítím se u té střelby úplně uvolněný, nejde to samo. Jsou to hrozně upracované rány, bojuju s tím. Furt jsme na začátku sezony a věřím, že se s tím poperu a půjde to nahoru i ve střelbě. Na trati jsem se dneska cítil docela silný, měl jsem kde brát," řekl České televizi.

Štvrtecký na životní sprint nenavázal. Tentokrát neměl přesnou mušku, od začátku se propadal. Nakonec ho o jedno místo předstihl i reprezentační kolega Tomáš Mikyska, který startoval jako sedmatřicátý. Ten své jediné dvě chyby udělal až při závěrečné položce. Mikuláš Karlík po sedmi trestných kolech zůstal na 57. příčce.

Král této sezony Bö využil náskok 43 sekund, který měl po sprintu. V čele ho nikdo neohrožoval a navzdory dvěma chybám vyhrál o bezmála 50 sekund před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem. Pokračuje ve vítězné cestě, kterou odstartoval po 12. místě v úvodním vytrvalostním závodě v Kontiolahti.

Českém biatlonistkám pomohlo k sedmému místu především vystoupení Davidové, která byla na svém úseku nejlepší. Naopak Charvátová musela po střelbě vestoje na trestné kolo. Vyhrály Francouzky, o jejichž triumfu rozhodla skvělou závěrečnou položkou vedoucí žena Světového poháru Julia Simonová.

Štafetu tentokrát rozbíhala Voborníková, která hned vleže dvakrát dobíjela a propadla se až na 18. místo. Vestoje sice nepotřebovala žádný náhradní náboj, ale v běhu ztratila na nejlepší téměř minutu a předávala šestnáctá s mankem 1:22 minuty. Jislová pak sice posunula Češky na 11. místo, ale manko narostlo na více než dvě minuty.

Medailistka z obou individuálních závodů v Hochfilzenu Davidová dobíjela jen jednou vleže, stáhla bezmála tři čtvrtě minuty a předávala Charvátové jako šestá. Česká finišmanka ale tuto příčku neudržela. I po trestném kole na ni ztrácela jen pět sekund, ale v posledním kole na Švýcarku Lenu Häckiovou-Grossovou nestačila. Ve srovnání s prvním závodem v Kontiolahti si Češky o jednu příčku pohoršily.

Vítězství neobhájily Švédky, i když jejich finišmanka Elvira Öbergová přijela na poslední položku společně se Simonovou. Francouzka sestřelila terče za 18 sekund, zatímco Seveřanka musela jednou dobíjet. V posledním kole už Simonová náskok udržela.

Světový pohár bude pokračovat od čtvrtka do neděle ve francouzském Annecy, kde jsou na programu sprinty, stíhačky a poprvé v sezoně závody s hromadným startem.

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. J. T. Bö 33:50,7 (2 tr. okruhy), 2. Laegreid (oba Nor.) -47,9 (2), 3. Jacquelin -1:13,9 (3), 4. Fillon Maillet (oba Fr.) -1:22,2 (1), 5. Hartweg (Švýc.) -1:35,5 (1), 6. Giacomel (It.) -1:42,8 (2), ...12. Krčmář -2:08,0 (3), 29. Mikyska -3:27,1 (2), 30. Štvrtecký -3:30,3 (8), 57. Karlík (všichni ČR) -6:41,0 (7).

Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Francie (Jeanmonnotová, A. Chevalierová-Bouchetová, Ch. Chevalierová, Simonová) 1:12:17,6 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Švédsko (Perssonová, Magnussonová, H. Öbergová, E. Öbergová) -9,5 (0+9), 3. Itálie (Passlerová, Wiererová, Comolaová, Vitozziová) -16,4 (0+4), 4. Německo -32,5 (0+5), 5. Norsko -1:03,7 (0+4), 6. Švýcarsko -2:15,4 (0+6), 7. Česko (Voborníková, Jislová, Davidová, Charvátová) -2:26,8 (1+10).