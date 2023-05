Krčmář si užil svatbu, pivo mu povolil i Van Buren

Praha - Už se snubním prstenem na ruce dorazil ve středu Michal Krčmář na vyhlášení ankety o nejlepšího biatlonistu roku. Dvaatřicetiletý reprezentant, který skončil v hlasování druhý za Markétou Davidovou, pojal v minulých dnech za manželku dlouholetou partnerku Romanu, s níž má syna Viktora. Novinářům řekl, že mu alkohol na svatbě povolil i fotbalista Slavie Mick van Buren. Místo svatební cesty se však Krčmář věnuje studiu a dodělání magisterského titulu.

"Myslím si, že za tu dobu, co jsme s Romčou spolu, jsme si prošli tolika životními situacemi, že to pro nás bylo spíše stvrzení vztahu. Já to bral tak, že se kolem nás sešli ti nejbližší lidé a mohli jsme je vidět," uvedl Krčmář. "Ten den plynul velmi rychle. Možná jsem se nestihl ani se všemi vidět, ale snad jsem se všemi pozdravil. Moc jsme si to užili, a co mi psali známí, tak to byl pro všechny super zážitkový den," doplnil.

Svatba se konala v Zašové na Vsetínsku a Krčmář pozval zhruba 180 hostů. Část tvořili i lidé z biatlonového prostředí. "Když jsem to sečetl, tak s rodinami jich bylo kolem 65. Ono se to nezdá. Matt Emmons má čtyři děti, takže jich bylo šest, pak čtyři Rybářovi, Málkovi… Ono to naskáče," líčil stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu.

Nervózní byl jen z toho, aby v kostele správně přeříkal svatební slib. Novomanželé pak museli před obědem absolvovat minizávod na dřevěných lyžích se střelbou do terče. Jinak se oslavy nesly v tradičním duchu, nechybělo krájení dortu ani první tanec.

"Ten následoval po smršti hry, kdy jsem musel zkonzumovat pár panáků slivovice, takže jsem měl hodně volná kolena. Možná až moc," žertoval Krčmář. "Ačkoliv jsme měli s manželkou tři taneční lekce, tak kroků mi moc nevyšlo a pletly se mi. Zachránil mě syn Viktor, kterého jsem měl na první minutu na rukách. Takže jsme to jen odploužili," doplnil rodák z Vrchlabí.

Přiznal, že další den po svatbě prospal a musel si vzít paralen. Do přípravy na novou sezonu se zapojil po pár dnech, připomněl však, že mu alkohol povolil na dálku i fotbalista Slavie Mick van Buren. Toho Krčmář vloni na sociálních sítích kritizoval za to, že si chtěl dát po hattricku a vítězném ligovém utkání pár piv.

"Měl jsem od něj video vzkaz, kdy mi dovolil, že si mohu dát pivo, nějaký ten alkohol a ať si ten den užiju. Tak jsem dal na jeho rady. Pak mě to ale sundalo a měl jsem týden volno, zatímco kluci už trénovali v Norsku," řekl Krčmář. "Od pondělí jsem už ale také začal s kolem, během a v posilovně. Věřím, že to půjde rychle zpět, protože ty začátky jsou vždy krušné," uvedl.

Zda bude v další sezoně s prstýnkem závodit, uvidí během tréninku. Na kole a při běhu mu nevadí, trochu jej cítí jen v posilovně. "Člověk ho trošku obouchá, ale se šrámy se asi počítá. Uvidíme, co to udělá na kolečkových lyžích a při střelbě. Pokud mi nebude vadit, tak se tomu neubráním," podotkl třináctý muž uplynulého Světového poháru.

Místo svatební cesty usedl ke stolu a dodělává diplomovou práci. Zkušený reprezentant studuje obor kondiční trenér na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

"Měl jsem morální dilema. Po sezoně jsem byl psychicky hotový a představa, že se musím koncentrovat a tvořit nějaký smysluplný výzkum, mi nešla dohromady. Všichni v mém okolí mi řekli, že mě chápou, když to nedodělám. Pak jsem ale šel za Ondrou Rybářem a ten mě postavil do role, že to prostě udělám. Řekli jsme si cestu, abych to zvládl a bylo to co nejvíc schůdné. Věřím, že se mi povede tohle poslední břímě shodit a pak už budu uvolněný pokračovat v přípravě,“ doplnil.

Téma jeho diplomové práce je Rozvoj rychlosti mladých biatlonistů a jejich následné testování při testech TCM. Ideálně by mohl mít vše hotové v červnu. O studiu také mluvil s Davidovou, která již má titul Ing. et Ing. "Makula je úplně jinak morálně zodpovědná než já. Vždycky jsem říkal, že nechápu, jak si k tomu dokázala v závodní sezoně sednout a věnovat se tomu. Já když mám zimní sezonu, tak přijdu z tréninku nebo závodu a nemám ani myšlenku, že bych měl něco tvořit takto odborného," uvedl

Magisterský titul by mu měl otevřít cestu k možné kariéře trenéra. "Je to jedna z cest, která by mohla následovat, až skončím s biatlonem. Bavili jsme se o tom i s Ondrou Rybářem, že pokud bych chtěl někdy dělat vedoucího trenéra reprezentačních družstev, tak biatlon si pořád drží linii, že by tam měl být trenér, který má vysokoškolské a magisterské vzdělání. Díky magisterskému titulu člověk získává první licenci áčkovou, zatímco u bakaláře má jen druhou výkonnostní licenci. Pro mě je tohle jediná motivace, abych měl ty cesty otevřené," dodal Krčmář.