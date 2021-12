Krčmář se posunul v Hochfilzenu na 27. místo, ženská štafeta dojela osmá

Hochfilzen (Rakousko) - Biatlonista Michal Krčmář si ve stíhacím závodě Světového poháru v Hochfilzenu polepšil o dvanáct příček na 27. místo, i když třikrát minul vestoje. Vyhrál Francouz Quentin Fillon Maillet, který využil selhání vítěze sprintu Johannese Kühna z Německa při závěrečné položce. České biatlonistky Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Markéta Davidová a Eva Puskarčíková skončily ve štafetě v Hochfilzenu osmé.

Krčmář se před týdnem blýskl ve stíhačce posunem z patnáctého místa na čtvrté a i dnes si vedl velmi dobře. Po druhé položce se pohyboval na konci druhé desítky. Při první střelbě vestoje ale dvakrát minul, což znamenalo pokles na 30. příčku. Na té zůstal po dalším trestném kole za jeden minutý terč při závěrečné střelbě a v běhu se posunul jen o tři místa. "Ty stojky tady nejsou dobré. Vleže problém nemám, vestoje se na tom nedokážu porovnat. Byl to dobrý závod, škoda, že jsem si to odstřelil," řekl České televizi Krčmář, který měl sedmý běžecký čas. Ze sprintu se kvalifikoval jako jediný z českých biatlonistů.

Nejúspěšnější výpravou byli dnes Francouzi. Fillon Maillet vyhrál o více než půl minuty před Emilienem Jacquelinem. Na třetím místě po těsném finiši nejdříve figuroval jejich krajan Simon Desthieux, ale po překontrolování cílové fotografie nakonec bronz získal Švéd Sebastian Samuelsson. Seveřan se ujal vedení v celkovém hodnocení SP. Překvapivý vítěz sprintu Kühn dlouho útočil na další triumf, ale pak udělal tři chyby na závěrečné položce a skončil patnáctý.

České biatlonistky musely celkem dvanáctkrát dobíjet a ve srovnání s úvodní štafetou sezony v Östersundu si o jednu příčku pohoršily. Byly ale šest míst před Švýcarkami, s nimiž se přetahují o desátou příčku v olympijském žebříčku zajišťující pět míst pro Peking. Štafetu vyhrály Švédky, jejichž náskok se po trestném kole Hanny Öbergové po závěrečné střelbě ztenčil na půl minuty.

Jislová nerozjela závod tak excelentně jako ve Švédsku, při střelbě vestoje spotřebovala všechny náhradní náboje. "Rozhodně to byly moje chyby, bylo to takové trošku roztěkané. Jsem ráda, že jsem to ustála a nešla jsem na trestné kolo, to by byl velký průšvih," řekla České televizi závodnice, která předávala jako sedmá s více než půlminutovou ztrátou na čelo.

Podruhé nastoupila do štafety juniorka Voborníková, kterou si trenér Egil Gjelland vytáhl z IBU Cupu. V prvním kole se držela ve skupině, ale doplatila na to při střelbě, kdy se musela dlouho vydýchávat před první ranou. "Snažila jsem se jet co nejlíp to šlo a přijela jsem na obě střelby v hrozných tepech a bylo těžké se zkoncentrovat na střelbu," uvedla po závodě. Pak už ztrácela i na trati, a i když na rozdíl od obvyklých výkonů Lucie Charvátové nemusela na trestné kolo, propadla se na třinácté místo se ztrátou minuty a půl.

Davidová rovněž potřebovala celkem tři náhradní náboje, ale měla druhý nejlepší běžecký čas na svém úseku za suverénní Elvirou Öbergovou a posunula české kvarteto na osmou příčku. Tu udržela Puskarčíková, která se na posledním úseku posunula před švýcarskou soupeřku. Švýcarky byly od začátku závodu před Češkami, ale Elisa Gasparinová závěrečnou stojku vůbec nezvládla a musela na tři trestná kola. Švýcarky nakonec skončily čtrnácté.

Švédky vedly před poslední střelbou o minutu a půl a ani chyby Hanny Öbergové je nemohly připravit o vítězství. Druhé skončily Rusky, třetí byla Francie. V neděli biatlonistky v Hochfilzenu čeká stíhací závod, štafetu mají na programu muži.

Závody SP v biatlonu v Hochfilzenu:

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Fillon Maillet 33:52,0 (1 tr. okruh), 2. Jacquelin (oba Fr.) -32,1 (1), 3. Samuelsson (Švéd.) -38,2 (2), 4. Desthieux (Fr.) -38,2 (1), 5. T. Bö (Nor.) -38,7 (2), 6. Smolski (Běl.) -41,8 (2), 7. Leitner (Rak.) -46,3 (0), 8. Seppala (Fin.) -47,5 (1), 9. Laegreid (Nor.) -49,1 (1), 10. Tomšin (Rus.) -50,5 (0), ...27. Krčmář -1:40,3 (3).

Pořadí SP (po 6 z 22 závodů): 1. Samuelsson 250 b., 2. Jacquelin 243, 3. Christiansen (Nor.) 225, 4. Fillon Maillet 212, 5. T. Bö 210, 6. Latypov (Rus.) 199, ...21. Krčmář 105, 55. Štvrtecký (ČR) 14.

Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Švédsko (Perssonová, Magnussonová, E. Öbergová, H. Öbergová) 1:13:52,5 (1 tr. okruh + 8 dobíjení), 2. Rusko (Vasněcovová, Mironovová, Nigmatullinová, Rezcovová) -29,1 (0+10), 3. Francie (Bescondová, Chevalierová-Bouchetová, Chevalierová, Braisazová-Bouchetová) -59,2 (0+14), 4. Německo -1:06,5 (1+10), 5. Ukrajina -1:33,0 (0+13), 6. Rakousko -1:53,7 (0+5), ...8. ČR (Jislová, Voborníková, Davidová, Puskarčíková) -2:02,3 (0+12).