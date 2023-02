Krčmář: Podmínky nebyly úplně regulérní, ale znám i horší závody

Oberhof (Německo) - Biatlonistu Michala Krčmáře po 14. místě ve sprintu na mistrovství světa v Oberhofu mrzelo, že kvůli mlze neměli všichni stejné podmínky. Uznal ale, že v německém středisku zažil i horší dny. Dvaatřicetiletý rodák z Vrchlabí doplatil na dvě chyby při střelbě vleže a novinářům řekl, že zřejmě špatně reagoval na vítr. Zajel však čtrnáctý nejrychlejší čas a v nedělním stíhacím závodě plánuje zaútočit ještě výš.

"Samozřejmě mě to mrzí. Je to škoda, jelikož byl závod docela otevřený. Na ležku byla horší viditelnost než na stojku, v cíli jsem ale dostal informace, že jsem asi nedokázal vyhodnotit vítr. Ještě to musím projít s Mattem," zmínil Krčmář střeleckého trenéra Emmonse.

Na trať vyrazil Krčmář se startovním číslem 17 a i on se potýkal s mlhou, která v Oberhofu padla. Kvůli ní nepanovaly pro všechny stejné podmínky. "Nebylo to úplně regulérní. I Johannes (Thingnes Bö) musel na ležce čekat na první rány. Pokud se budeme bavit o stoprocentní regulérnosti, tak někdo měl lepší podmínky a někdo horší. Na druhou stranu děláme venkovní sport a zažil jsem i horší závody. Prostě se to odjelo," doplnil Krčmář.

Kvůli mlze ještě pár minut před startem neviděli fanoušci z tribuny na střelnici ani na velkoplošnou obrazovku. Rozhodčí se ale po poradě rozhodli závod zahájit. "Bylo to o dané chvíli. Kdyby se to možná o půl hodinu posunulo, tak je z toho mnohem lepší závod. Po bitvě je ale každý generál, takže tady nechci dělat chytrolína," řekl Krčmář.

Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu navíc uznal, že pamatuje z Oberhofu i horší podniky. "K mlze byl někdy i silný vítr. Musím tedy říct, že to byl pořád jeden z těch příjemnějších závodů tady. Sice jsem říkal, že nebyl úplně regulérní, to se ale člověk baví o stoprocentní regulérnosti. Stále to byl jeden z férovějších závodů," doplnil.

Na trati se Krčmář prezentoval čtrnáctým během a navázal na krajany Adama Václavíka (9.) a Jakuba Štvrteckého (7.). "Ukazuje to, co jsem říkal na začátku sezony, že Kuba, Adam a já jsme na tom fyzicky velice podobně. Jednou to sedne víc tomu, podruhé někomu jinému. Jsme kolem sebe v patnácti vteřinách, což vypovídá o tom, jak jsme připravení na zimu. Ode mě to byl normální běžecký závod. Umím jet lépe a i hůř," podotkl Krčmář

Konečné 14. místo bral. "Je to ještě fajn. Spíš než na tenhle výsledek bych koukal na ztrátu do zítřejšího závodu. Je to mistrovství světa a tady vás zajímají top výsledky. Jestli je člověk jedenáctý, osmnáctý, dvaadvacátý, na tom už pro mě nic moc není," řekl Krčmář. V nedělní stíhačce ho bude dělit od desátého Francouze Antonina Guigonnata pětatřicet sekund. "To je otevřené. Ve stíhačce je to určitě možné," dodal Krčmář.