Praha - S českým lvem vyřezaným v zadní části pažby chce biatlonista Michal Krčmář jezdit v nadcházející sezoně stabilně. Překvapivý zisk stříbra na únorové olympiádě v Pchjongčchangu mu život nezměnil. Cenný kov ho hlavně motivuje, aby si podobné úspěchy zopakoval, a věří, že přijde dobrá vlna.

"Medaile mě nabudila, chtěl bych na to navázat. Příprava byla kvalitní a nevidím důvod, proč by nemělo přijít období, kdy výsledky přijdou. Věřím v sebe, že vlna přijde," řekl Krčmář před nedělním startem Světového poháru v Pokljuce.

Na olympijské stupně vítězů po sprintu vystoupil před devíti měsíci. Největší úspěch kariéry mu život nezměnil. "Osobní vůbec a v týmu to máme nastavené, že úspěch jednotlivce táhne všechny z nás. Takhle to bylo, když měl Ondra (Moravec) dobré sezony, když tam byl Michal Šlesingr. Posune to celý tým," řekl Krčmář.

Faktem je, že na závodech bude startovat s puncem olympijského medailisty. Bude na něj upřena větší pozornost. "Beru to a přijímám roli, že se se mnou počítá. Ale rozhodně se tím nenechám svazovat. Medaile mi pomohla. Vím, že se dokážu postavit na bednu, což je důležité. Chci se s tím poprat. Po sezoně se můžeme bavit, jestli jsem to zvládl nebo ne, jestli mě to svazovalo nebo ne," řekl Krčmář.

V minulé sezoně sedmadvacetiletý Krčmář po špatném rozjezdu upnul síly na olympiádu, tentokrát má jiné plány. "Jezdit stabilně," řekl. "Aby tam nebyly výkyvy jako šedesátá osmdesátá místa. Neříkám, že se to nestane, ale pracoval jsem, abych se na to připravil. V biatlonu se bavit o konkrétních pozicích je ošemetné, takže nemám dáno, jak chci jezdit. Důležitá je vyrovnanost," dodal.

Snažil se především zlepšit úspěšnost střelby. Už od loňska plánoval, že si nechá udělat podobnou pažbu, jako má Ondřej Moravec. "Vytestoval úchop vstoje, který je krokem vpřed a zvyšuje stabilitu. Dodává větší jistotu," řekl Krčmář.

Na střelnici bude jeho zbraň nepřehlédnutelná. Nechtěl tradiční design trikolóry, ale ctí státní symboly, proto vybral hlavu dvouocasého lva. "Chtěl jsem dát nádech Česka, ale trošku jinak. Vždycky mi připomene rodnou zem a chtěl jsem, aby z pažby čišelo, že se dokážu vydat nad hranici schopnosti těla. Stěžejní ale byl úchop pro stoják," uvedl.

Po minulé zimě se v mužské reprezentaci změnili trenéři. Od žen přišel Zdeněk Vítek a asistentem je Nor Anders Magnus Bratli, který české biatlonisty cepoval v technice běhu. Nenechal závodníky vydechnout. "Je pořád na trati. Občas je v tréninku chvilka to odťapat, ale najednou se ozvou jeho pokyny," usmál se Krčmář.

Nedokáže odhadnout, jestli bude díky změně techniky běhu na trati rychlejší. "Ekonomika pohybu by měla být lepší, a když vám ten závod sedne, tak by se to mělo dát využít. Jsem v očekávání, co to na sněhu přinese, jestli se mi to povede promítnout. Až samotné závody ukážou. Cesta je správná, a pokud nebude mít přínos u mě letos, tak věřím, že se promítne v další sezoně," řekl Krčmář.

Vzhledem k tomu, že chce jezdit vyrovnaně celý rok, necílí konkrétně na mistrovství světa. Líbilo by se mu ale uspět před vánočními svátky před vyprodaným hledištěm na SP v Novém Městě na Moravě. "Pěkný výsledek by byl třešničkou," přikývl.