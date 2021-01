Krčmář po covidu naplno trénuje, ve středu se rozhodne o ME

Praha - Biatlonista Michal Krčmář po covidu, který ho postihl na začátku roku, naplno trénuje. Je připraven se v pondělí 1. února připojit k reprezentačnímu týmu, který odjede do slovinské Pokljuky k závěrečné přípravě před mistrovstvím světa. Vzhledem k dlouhé závodní pauze se čerstvě třicetiletý biatlonista možná tento týden zúčastní mistrovství Evropy. Rozhodnutí padne ve středu.

Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu byl mezi prvními infikovanými závodníky, jejichž pozitivní testy v úvodu roku 2021 rozmetaly mužský biatlonový tým. Do Oberhofu stejně jako Adam Václavík vůbec neodcestoval a vedle dvou kol Světového poháru v tomto německém středisku vynechal i zastávku v Anterselvě. Místo toho se postupně vrátil do plné zátěže. "Už jsem se dostal do fáze, že v tréninku tím covidem nejsem omezený. Víme, že tělo je v pořádku. Na rychlé tréninky reaguje dobře," pochvaloval si v telefonickém rozhovoru s ČTK.

Naposledy závodil před Vánoci v Hochfilzenu. Kvůli tomu zvažuje, že by se tento týden zúčastnil mistrovství Evropy ve středisku Duszniki-Zdrój na polské straně Orlických hor. "Rozhodnutí necháme opravdu na poslední chvíli. Zítra uděláme ještě kontrolní odběry krve, abychom viděli, co se v tom těle odehrává," řekl Krčmář.

Pro případnou účast na mistrovství Evropy zatím plány směřují jen k pátečnímu sprintu. Až po něm by se rozhodlo, jestli by to byl jediný start, nebo by Krčmář absolvoval ještě další závod. Tím by mohla být buď sobotní stíhačka, nebo nedělní smíšená štafeta. Kontinentální šampionát by Krčmář bral čistě jen jako přípravu na ten světový. "I kdybych tam měl přijet a být dvacátý, třicátý, čtyřicátý, tak z toho nebudu dělat žádnou vědu, protože pro mě to všechno začíná až v té Pokljuce," poznamenal.

Mistrovství světa začne 10. února. I kdyby Krčmář ME neabsolvoval, více než sedmitýdenní závodní pauza mu hrůzu nenahání. "Asi by to bylo na hlavu trošičku těžší, než kdybych si zazávodil na Evropě, ale zase na druhou stranu už nějaké roky za sebou v tom biatlonu mám. Na olympiádu je taky delší pauza, i když ne až takhle. Je příjemnější mít za sebou nějaký závod, ale zase to není něco, co by mělo ovlivnit výkonnost na mistrovství světa," řekl.

Jestli se dokáže před mistrovstvím světa vrátit do formy, jakou měl před covidem, se těžko odhaduje. "Já pro to udělám maximum. Proto jdeme den za dnem, abychom dělali správné kroky a nic neuspěchali. Musíme počkat až na odpověď těch závodů," dodal Krčmář.

Prvním závodem na mistrovství světa bude smíšená štafeta, ve které budou Češi obhajovat loňský překvapivý bronz.