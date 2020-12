Krčmář dojel ve stíhačce 20., ženy ve štafetě proadly střelecky

Kontiolahti (Finsko) - Biatlonista Michal Krčmář si oproti sprintu o pohoršil o deset míst a skončil dvacátý v dnešním stíhacím závodu na Světovém poháru v Kontiolahti. O dvě místa za ním doběhl Ondřej Moravec, který startoval z 47. místa. Poprvé v kariéře zvítězil Švéd Sebastian Samuelsson. České biatlonistky propadly v dnešní štafetě střelecky a skončily jedenácté s odstupem více než čtyř minut za vítěznými Švédkami.

Na čtyřicátém místě bodoval z českých reprezentantů také Tomáš Krupčík. Jakub Štvrtecký doběhl po devíti chybách na střelnici na 57. místě.

"Výsledek není špatnej díky sprintu, ale dneska jsem to na střelnici nezvládl na jedný položce, takže nic moc," řekl Krčmář České televizi.

Krčmář se v první polovině držel v desítce. Kontakt se špičkou ztratil na třetí střelecké položce. Při stojce dvakrát ručně dobíjel a po dvou chybách klesl na 26. místo. "Jsem hlupák. Náboje jsem si vyhodil a tím si rozhodil polohu, To bylo hrozných čtyřicet vteřin," řekl. Čistá závěrečná položka mu pomohla k 20. pozici.

Dopředu se rychle posouval Moravec. Obě položky vleže střílel přesně, po každé ze stojek jel jednou trestné kolo a polepšil si o pětadvacet míst.

"Dvacáté místo Krčmáře není ostuda, ale viděli bychom ho rádi výš. To zaváhání stojí místa. Moravec udělal výrazný posun, už to byl zase Ondra, za to jsem rád. Body si pomůže v celkovém hodnocení," řekl trenér mužů Ondřej Rybář.

Do závodu vyběhl jako první vítěz čtvrtečního sprintu Nor Tarjei Bö. Po první zastávce na střelnici ho v čele vystřídal jeho bratr Johannes Thingnes Bö. Ten o výhru přišel po dvou chybách na závěrečné položce. Samuelsson za celý závod minul jen jednou.

Ženy dnes mají na programu štafetu a odstartují v 15:15. Češky pojedou ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Eva Puskarčíková.

Biatlonistky jely ve štafetě sedm trestných kol a byly jedenácté

České biatlonistky propadly v dnešní štafetě Světového poháru v Kontiolahti střelecky. Kvarteto Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Eva Puskarčíková absolvovalo sedm trestných kol a skončilo jedenácté s odstupem více než čtyř minut za vítěznými Švédkami.

Bez problémů zvládla svůj úsek jen Jislová. Na střelnici jednou dobíjela, po stojce odjížděla druhá a předávala pátá jen o pár vteřin za čelem. Charvátová ale podobně jako v minulosti už několikrát štafetu nezvládla. Na stojce poslala do černého pouze jediný z osmi výstřelů - pěti plus tří náhradních - a musela na čtyři trestná kola.

"Snažila jsem se být odvážná, ale nepovedlo se mi to. Je to špatný úvod sezony, stojka je horší a horší," konstatovala Charvátová v České televizi. Druhý úsek dojela desátá s odstupem 2:17 minuty za čelem.

Na trestné kolo ale musely po stojce i další dvě české biatlonistky. Davidová jela jedno a díky rychlému běhu předávala devátá. Puskarčíková se dotáhla do boje o sedmé místo, ale za dva nesestřelené terče jela 300 metrů navíc a propadla se na 11. místo.

Švédky vyhrály štafetu téměř po deseti letech, naposledy ve Světovém poháru uspěly v lednu 2011. Čtveřice Johanna Skottheimová, Mona Brorssonová a sestry Elvira s Hannou Öbergovy vyhrála před Francií a Německem.

V neděli mají ženy na programu stíhací závod, do něhož vyrazí Davidová díky výkonu ve čtvrtečním sprintu ze šestého místa. Muži pojedou štafetu.

Výsledky SP v biatlonu

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. Samuelsson (Švéd.) 32:26,7 (1 trestné kolo), 2. Claude (Fr.) -15,8 (3), 3. J.T. Bö -19,5 (3), 4. Lägreid (oba Nor.) -23,9 (1), 5. Doll (Něm.) -27,9 (2), 6. Fak (Slovin.) -37,3 (1), 7. Christiansen (Nor.) -42,0 (2), 8. Jacquelin (Fr.) -44,8 (2), 9. Dale (Nor.) -48,7 (3), 10. Fillon-Maillet (Fr.) -51,4 (2), ...20. Krčmář -1:33,1 (3), 22. Moravec -1:44,3 (2), 40. Krupčík -2:57,4 (2), 57. Štvrtecký (všichni ČR) -5:02,2 (9).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 210 b., 2. Samuelsson 175, 3. Fak 152, 4. Lägreid 145, 5. T. Bö (Nor.) 144, 6. Peiffer (Něm.) 137, ...13. Krčmář 107, 19. Moravec 90, 56. Krupčík 1.

Ženy - štafeta (4x6 km):

1. Švédsko (Skottheimová, Brorssonová, E. Öbergová, H. Öbergová) 1:12:44,5 (0 trest. kol + 8 dobíjení), 2. Francie (Bescondová, Chevalierová-Bouchetová, Chevalierová, Braisazová-Bouchetová) -9,6 (0+9), 3. Německo (Herrmannová, Hinzová, Hammerschmidtová, Preussová) -43,9 (0+12), 4. Rusko -2:31,3 (2+9), 5. Ukrajina -2:39,9 (2+11), 6. Itálie -2:46,4 (0+14), ...11. ČR (Jislová, Charvátová, Davidová, Puskarčíková) -4:02,8 (7+14).