Pokljuka (Slovinsko) - Přesně střílející biatlonista Michal Krčmář skončil desátý ve sprintu Světového poháru ve slovinské Pokljuce. Desetikilometrový závod zvládl nejlépe přes jedno trestné kolo norský rychlík Johannes Thingnes Bö. Druhý skončil Francouz Antonin Guigonnat a třetí byl Rus Alexandr Loginov.

Z českých biatlonistů bodoval už jen dvacátý Ondřej Moravec s jednou chybou na střelnici. Do nedělní stíhačky se vešli ještě 47. Michal Šlesingr a padesátý Tomáš Krupčík. Adam Václavík měl dvě chyby na střelnici a byl až 69.

Stříbrný olympijský medailista ze sprintu v Pchjongčchangu Krčmář startoval s číslem osm, po projetí cílem vedl a poslal polibek do kamery. Spokojený mohl být se střelbou, v které zvládl bezchybně obě položky, a relativně i s během. Na lyžích v posledním kole dokonce dojel Francouze Martina Fourcada.

Z čela ho sesadil jiný Francouz Simon Desthieux, ten se však nakonec nevešel ani na stupně vítězů. Do stíhačky Krčmář vyrazí s odstupem 42,5 sekundy za vítězným Norem.

V sobotu je v Pokljuce na pořadu sprint žen i s Markétou Davidovou, třetí z vytrvalostního závodu. V neděli poběží obě kategorie stíhací závody.

Muži - sprint 10 km: 1. J. T. Bö (Nor.) 23:46,3 (1 tr. okruh), 2. Guigonnat (Fr.) -16,1 (0), 3. Loginov (Rus.) -16,4 (0), 4. T. Bö (Nor.) -31,2 (1), 5. Doll (Něm.) -32,5 (0), 6. Pettersen (Nor.) -32,9 (0), 7. Desthieux (Fr.) -35,1 (2), 8. L'Abee-Lund (Nor.) -35,8 (1), 9. Eder (Rak.) -35,9 (0), 10. Krčmář -42,5 (0), ...20. Moravec -1:06,0 (1), 47. Šlesingr -1:47,5 (1), 50. Krupčík -1:51,5 (2), 69. Václavík (všichni ČR) -2:12,4 (2).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 26 závodech): 1. J. T. Bö 96, 2. Guigonnat 88, 3. Eder 80, 4. M. Fourcade (Fr.) 77, 5. Loginov 60, 6. Samuelsson (Švéd.) 59, 7. Krčmář 57, ...24. Moravec 32.