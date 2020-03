Krčmář doběhl čtvrtý ve sprintu na Vysočině

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonista Michal Krčmář vybojoval na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě čtvrté místo ve sprintu a slaví nejlepší výsledek v sezoně. Suverénně zvítězil Nor Johannes Thingnes Bö. Krčmáře dělilo 13 sekund od stupňů vítězů, kterými by napodobil čtvrteční bronz Markéty Davidové.

Bö zvítězil v prázdné Vysočina Areně, kam diváci nemohli kvůli hrozbě šíření koronaviru, o 22,8 sekundy před Quentinem Fillonem Mailletem z Francie a o více než minutu před svým starším bratrem Tarjeiem. Stejně jako medailisté i Krčmář střílel bezchybně.

Po olympijském stříbru ve sprintu v Pchjongčchangu před dvěma lety a bronzu ve stíhačce v Ruhpoldingu v lednu 2017 se dnes Krčmář radoval ze třetího nejlepšího výsledku v kariéře.

"Stojí tu při nás štěstí. Měl jsem perfektní lyže a na trati se mi dařilo. Myslím, že to byl můj nejlepší výkon v sezoně," řekl devětadvacetiletý biatlonista z Vrchlabí.

Na body dosáhl i jednatřicátý Jakub Štvrtecký, byť při pádu v zatáčce poškodil zbraň a ve stoje musel střílet s náhradní. Ondřej Moravec obsadil 42. pozici a Michal Šlesingr, loučící se v novoměstských závodech po 19 letech s kariérou, byl šestapadesátý. Adam Václavík skončil po pěti chybách na 77. místě.

Bö dnes triumfoval již poosmé v sezoně a ve sprintech si připsal již 22. prvenství. Více jich mají pouze jeho legendární krajan Ole Einar Björndalen (35) a velký rival Martin Fourcade (23). Francouzský lídr Světového poháru doběhl v komorní atmosféře na Vysočině po jedné chybě při střelbě šestý.

V sobotu se v Novém Městě uskuteční obě štafety a program v neděli uzavřou závody s hromadným startem.

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 24:56,8 (0 trest. okruhů), 2. Fillon Maillet (Fr.) -22,8 (0), 3. T. Bö (Nor.) -1:01,1 (0), 4. Krčmář (ČR) -1:14,1 (0), 5. Fak (Slovin.) -1:16,6 (0), 6. M. Fourcade (Fr.) -1:19,1 (1), 7. Seppala (Fin.) -1:29,5 (0), 8. Desthieux (Fr.) -1:37,6 (2), 9. Dale (Nor.) -1:42,8 (1), 10. Jacquelin (Fr.) -1:44,4 (1), ...31. Štvrtecký -2:26,6 (0), 42. Moravec -2:45,5 (1), 56. Šlesingr -3:18,5 (2), 77. Václavík (všichni ČR) -4:24,0 (5).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 826 b., 2. Fillon Maillet 766, 3. J. T. Bö 750, 4. T. Bö 671, 5. Desthieux 610, 6. Jacquelin 578, ...21. Krčmář 271, 25. Moravec 216, 50. Štvrtecký 68, 75. Václavík 19, 81. Šlesingr 12, 84. Krupčík (ČR) 7.