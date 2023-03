Krčmář byl v závodě s hromadným startem v Östersundu čtyři sekundy od medaile

Östersund (Švédsko) - Michal Krčmář skončil čtvrtý v závodě s hromadným startem Světového poháru biatlonistů v Östersundu. S jednou chybou ze závěrečné položky ho dělily čtyři sekundy od medaile. I tak zaznamenal svůj nejlepší výsledek v aktuální sezoně SP, dosud bylo jeho maximem páté místo z lednového sprintu v Pokljuce. Jeho reprezentační kolegyně Markéta Davidová skončila jedenáctá. Doplatila na dvě chyby na střelnici, kterých se dopustila při první položce vestoje.

Krčmář navázal na skvělé vystoupení ze sobotní štafety, kterou předával po úvodním úseku na prvním místě, a od začátku se pohyboval v popředí. V závodě s hromadným startem, do něhož nenastoupili norský suverén této sezony Johannes Thingnes Bö ani jeho bratr Tarjei, po třech nulách přijížděl na závěrečnou položku ve skupině bojující o druhé až páté místo.

Udělal jednu chybu stejně jako všichni ostatní z této čtveřice. Z trestného kola odjížděl na šestém místě s více než půlminutovou ztrátou na Nora Vetleho Sjaastada Christiansena, jenž jako jediný trefil všechny terče a zvítězil. V závěrečném okruhu Krčmář předstihl Nora Aleksandra Fjelda Andersena a Švýcara Sebastiana Staldera, ale už nedostihl Nora Johannese Daleho a Francouze Erica Perrota.

Šanci na stupně vítězů měla do třetí položky Davidová. Vydařily se jí první dvě střelby. Z druhé ležky odjela pátá se ztrátou osmi sekund na vedoucí Francouzku Julii Simonovou. Pátá přijela také na třetí střelbu, ale udělala dvě chyby a propadla se o deset míst. "Zase jedna položka byla špatná," posteskla si v České televizi Davidová, která ve vytrvalostním závodě udělala dvě chyby při závěrečné stojce.

Tentokrát byla při poslední položce bezchybná a vrátila se do boje o nejlepší desítku. Ve finiši o deváté místo ale nestačila na Norku Ingrid Landmark Tandrevoldovou a Francouzku Chloé Chevalierovou. "Bojovala jsem až do cíle. Škoda, do té desítky to mohlo být, byl to kousek," litovala Davidová. I jedenácté místo je jejím nejlepším výsledkem v této disciplíně v aktuální sezoně SP.

Na čtvrteční triumf z vytrvalostního závodu navázala Italka Dorothea Wiererová, jež byla i dnes při čtyřech položkách bezchybná. Celý závod se pohybovala v popředí a pak využila zaváhání Simonové, která netrefila poslední ránu a musela na trestné kolo. Vedoucí žena SP kvůli tomu skončila třetí, dostala se před ni ještě francouzská krajanka Lou Jeanmonnotová.

Biatlonový Světový pohár uzavře příští týden zastávka v Oslu. Od čtvrtka do neděle jsou tam na programu sprinty, stíhačky a závody s hromadným startem.

SP v biatlonu v Östersundu - závody s hromadným startem: Muži (15 km): 1. Christiansen 35:17,0 (0 tr. okruhů), 2. Dale (oba Nor.) -9,1 (1), 3. Perrot (Fr.) -12,3 (1), 4. Krčmář (ČR) -16,2 (1), 5. Stalder (Švýc.) -17,7 (1), 6. Andersen (Nor.) -28,1 (1). Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 1319, 2. Laegreid (oba Nor.) 948, 3. Christiansen 832, 4. Doll (Něm.) 658, 5. Ponsiluoma (Švéd.) 628, 6. Dale 605, ...12. Krčmář 493, 42. Štvrtecký 80, 53. Mikyska 47, 74. Mareček 17, 87. Václavík (všichni ČR) 5. Ženy (12,5 km): 1. Wiererová (It.) 31:58,5 (0 tr. okruhů), 2. Jeanmonnotová -6,3 (0), 3. Simonová (obě Fr.) -11,1 (1), 4. Röiselandová (Nor.) -40,1 (1), 5. Colombová (Fr.) -40,1 (2), 6. H. Öbergová (Švéd.) -47,5 (2), ...11. Davidová (ČR) -1:14,6 (2). Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. Simonová 1003, 2. Wiererová 859, 3. Vittozziová (It.) 818, 4. E. Öbergová (Švéd.) 764, 5. Herrmannová-Wicková (Něm.) 744, 6. Tandrevoldová (Nor.) 695, 7. Davidová 612, ...37. Jislová 134, 55. Voborníková 57, 72. Charvátová 16, 81. Václavíková (všechny ČR) 1.