Krčmář byl v Oberhofu devátý v závodu s hromadným startem

Oberhof (Německo) - Biatlonista Michal Krčmář doběhl na Světovém poháru v Oberhofu devátý v závodě s hromadným startem a jako první z českých mužů v této sezoně se prosadil do nejlepší desítky. Dvanáctá místa obsadili Ondřej Moravec a Markéta Davidová. Naopak Lucie Charvátová ve větrném počasí nenavázala na jedenácté místo z Francie a obsadila s osmi chybami 27. příčku. Vyhráli Francouz Martin Fourcade a Finka Kaisa Mäkäräinenová.

Biatlonisté kvůli kratšímu okruhu v Oberhofu jeli před úvodní položkou dvě kola, takže měli v nohách pět kilometrů. Krčmář trefil všechny terče a odjížděl jako šestý. Na dalších dvou položkách udělal po dvou chybách a propadl se na 20. místo, ale čistá závěrečná střelba ho vynesla na dohled první desítky.

Tu si vybojoval posunem o tři místa v závěrečném běžeckém kole. "Bylo to dobrý. Od začátku jsem byl v závodě. Myslím si, že na trati jsem na tom nebyl vůbec špatně. Konečně jsem zpátky v desítce, takže jsem šťastný," pochvaloval si pro Českou televizi Krčmář, jehož maximem v této sezoně bylo zatím čtrnácté místo ze stíhacího závodu v Annecy.

Moravec po vynechané štafetě navázal na jedenácté místo z pátečního sprintu dalším umístěním v první patnáctce. Na střelnici udělal jen dvě chyby a po rychlé nule na závěr odjížděl jako desátý, ale v běhu ztrácel a propadl se na 12. místo.

I tento závod plánovaně vynechal nejlepší biatlonista současnosti Nor Johannes Thingnes Bö, čehož stejně jako ve sprintu nejlépe využil Fourcade. Sedminásobný vítěz SP vyhrál už 14. závod s hromadným startem, čímž vyrovnal rekord norské legendy Oleho Einara Björndalena. Dostal se díky tomu do čela průběžného pořadí Světového poháru.

Davidová jež musela v sobotní štafetě na dvě trestná kola, ani dnes nestřílela dobře. Hned při první položce vleže udělala tři chyby a odjížděla až na 28. místě.

Pak netrefila ještě čtyři terče, ale v silných poryvech větru míjely i ostatní závodnice, takže se Davidová prosadila na 12. místo. Na vítěznou Mäkäräinenovou ztratila přes dvě minuty. "Nakonec to dopadlo ještě dobře, pěkný výsledek. Škoda té první položky, tam měla velký poryv, měla to hodně vpravo," řekl České televizi asistent trenéra žen Jiří Holubec.

Charvátová doplatila hlavně na tři chyby při druhé střelbě vleže, po kterých se propadla do třetí desítky. Na položkách vestoje udělala po dvou chybách a z konce třicetičlenného pole už se neposunula. Vyhrála alespoň finiš o 27. místo. Na startu chyběla nemocná Eva Kristejn Puskarčíková.

Mäkäräinenová udělala jen jednu chybu vleže, byla přesná při obou položkách vestoje a výhrou si nadělila dárek k sobotním 37. narozeninám. Triumfovala poprvé od prosince 2018 a stala se druhou nestarší vítězkou individuálního závodu biatlonového SP. Jen Švédka Anna Carin Zideková byla při triumfu ve vytrvalostním závodě v roce 2010 o 243 dní starší.

Světový pohár bude pokračovat příští týden v německém Ruhpoldingu.

Výsledky SP v biatlonu v Oberhofu - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. M. Fourcade (Fr.) 41:01,4 (2 tr. okruhy), 2. Peiffer (Něm.) -20,1 (3), 3. Desthieux (Fr.) -20,3 (3), 4. Dale (Nor.) -38,9 (4), 5. Fak (Slovin.) -43,1 (3), 6. Horn (Něm.) -43,2 (4), 7. Nelin (Švéd.) -44,8 (4), 8. Christiansen (Nor.) -48,9 (5), 9. Krčmář (ČR) -58,8 (4), 10. Jelisejev (Rus.) -59,8 (4), ...12. Moravec (ČR) -1:10,2 (2).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 387, 2. J. T. Bö (Nor.) 374, 3. Desthieux 352, 4. T. Bö (Nor.) 342, 5. Loginov (Rus.) 329, 6. Fillon Maillet (Fr.) 328, ...22. Krčmář 145, 27. Moravec 92, 42. Štvrtecký 48, 59. Václavík 19, 66. Šlesingr 12, 69. Krupčík (všichni ČR) 7.

Ženy (12,5 km):

1. Mäkäräinenová (Fin.) 39:58,9 (1 tr. okruh), 2. Eckhoffová -30,2 (4), 3. Röiselandová (obě Nor.) -35,0 (3), 4. Wiererová (It.) -1:08,8 (5), 5. Herrmannová (Něm.) 1:25,0 (6), 6. H. Öbergová (Švéd.) -1:38,0 (5), 7. Krjuková (Běl.) -1:40,7 (4), 8. Häckiová (Švýc.) -1:49,7 (8), 9. Vittozziová (It.) -1:50,7 (5), 10. Innerhoferová (Rak.) -1:52,0 (7), ...12. Davidová -2:07,2 (7), 27. Charvátová (obě ČR) -3:40,6 (8).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 24 závodů): 1. Wiererová 390, 2. Eckhoffová 381, 3. Tandrevoldová (Nor.) 305, 4. Simonová (Fr.) 285, 5. Herrmannová 273, 6. Braisazová (Fr.) 261, ...11. Davidová 227, 24. Kristejn Puskarčíková 133, 29. Charvátová 118, 47. Jislová (všechny ČR) 40.

14:30 muži (15 km).