Krčmář byl šestnáctý ve sprintu biatlonistů, vyhrál obhájce Bö

Östersund (Švédsko) - Stříbrný olympijský medailista Michal Krčmář zahájil novou biatlonovou sezonu šestnáctým místem ve sprintu. Bodovali i další tři čeští reprezentanti Adam Václavík, Michal Šlesingr a Jakub Štvrtecký. První individuální závod ve švédském Östersundu ovládl král minulé sezony Johannes Thingnes Bö z Norska.

V náročných povětrnostních podmínkách se na střelnici poměrně hodně chybovalo, ale Krčmář na trestné kolo nemusel. Střílel však pomalu, vestoje rány odkládal a strávil na stavu 52 sekund. "Já jsem měl problém už na nástřelu, dneska jsem se s tím pral. Podvědomí zvolilo tuhle cestu, že si tam ty nuly pohlídám. Určitě jsem tam ztratil vteřinky, nebyla to optimální střelba v rytmu. Dneska to bylo oproti včerejšku nepříjemnější v tom, že přicházely poryvy," líčil Krčmář v České televizi. Na vítězného Böa, který měl jednu chybu, ztratil přes minutu.

S nulou absolvoval závod také zkušený Šlesingr, který měl ale až 88. běžecký čas a obsadil 36. příčku. "Od začátku to bylo takový nemastný, neslaný, nemohl jsem se do toho tempa vůbec probojovat. Hlavně ke konci závodu jsem se trošku na té trati trápil," řekl šestatřicetiletý biatlonista, pro kterého dnes začala rozlučková sezona.

S jednou chybou se před něj dostal i o jedenáct let mladší Václavík, který obsadil 26. příčku. První body ve Světovém poháru si připsal devětatřicátý Štvrtecký, který musel na dvě trestná kola.

Znovu se nedařilo Ondřeji Moravcovi. Vleže, kde selhal při sobotní smíšené štafetě, tentokrát udělal jednu chybu a další tři přidal na stojce. Umístil se až v deváté desítce pořadí. "Nebyly nejjednodušší podmínky, ale dalo se to střílet. Nedokázal jsem se s tím větrem nějak popasovat a zvládnout to. Takže tragédie," litoval.

Šestadvacetiletý suverén Johannes Bö zvítězil o devatenáct sekund před starším bratrem Tarjeiem. Na třetí příčku vynesla čistá střelba Rusa Matveje Jelisejeva. Sedminásobný vítěz SP Martin Fourcade dvakrát chyboval vestoje a zahájil sezonu pátým místem.

V 15:30 začne sprint biatlonistek.

Pořadí sprintu mužů na SP v biatlonu v Östersundu:

Muži - sprint 10 km: 1. J. T. Bö 24:18,3 (1 tr. okruh), 2. T. Bö (oba Nor.) -19,0 (1), 3. Jelisejev -19,9 (0), 4. Loginov (oba Rus.) -27,1 (1), 5. M. Fourcade (Fr.) -27,9 (2), 6. Kühn (Něm.) -28,7 (2), 7. Dale -29,4 (1), 8. Bjoentegaard (oba Nor.) -31,7 (1), 9. Eberhard (Rak.) -33,8 (2), 10. Ilijev (Bulh.) -36,0 (2), ...16. Krčmář -1:06,4 (0), 26. Václavík -1:29,1 (1), 36. Šlesingr -1:51,1 (0), 39. Štvrtecký -1:54,5 (2), 84. Moravec (všichni ČR) -2:56,5 (4).