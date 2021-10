Kraus: Za pět let může ubýt až 200 praktiků, víc než třetina je starší 60 let

Brno - Více než třetina praktických lékařů je starší 60 let a reálně hrozí, že do pěti let ubude 100 až 200 praktiků. ČTK to dnes řekl senátor a lékař Roman Kraus (ODS). Podle něj je v ČR 6475 praktických lékařů pro dospělé, z čehož je 2848 starších 60 let a 1473 je nad 65 let. Ročně atestuje 150 až 180 lékařů v této odbornosti. Kraus navrhuje zatraktivnění oboru na lékařských fakultách a také lepší finanční ohodnocení.

Stárnutí praktických lékařů se podle Krause týká všech regionů, nejvíce postiženými jsou kromě Jihomoravského kraje i kraj Ústecký, Plzeňský a Jihočeský. "Například v Ústeckém kraji byl průměrný věk praktického lékaře loni 54,2 let, v Plzeňském 53,9 let," uvedl Kraus. Podle něj by do pěti let mohlo ubýt 100 až 200 praktiků. "Může to být i více, záleží, kdy ti starší přestanou pracovat," řekl Kraus a připomněl případy, že někde ordinují i osmdesátiletí praktici.

Kraus je předsedou senátního výboru pro zdravotnictví a o situaci jednal u kulatého stolu. "Chceme vyjádřit obavy a znepokojení nad tím, že v České republice ubývají ordinace praktických lékařů, což může být pro české zdravotnictví v krátké době zásadní problém. Musí se to řešit teď, protože výsledky budou až za mnoho let," uvedl Kraus a poukázal na šestileté studium a následný postgraduál.

Situaci řešil se zástupci lékařských fakult, kde by se měla specializace všeobecného praktického lékařství stát mezi studenty více žádanou. Zmínil například formu stipendií a podobně. Zlepšit se podle něj musí i finanční ohodnocení, jako další pozitiva zmínil například nabídku úředníka pro administraci pro několik praktiků, bydlení za nižší náklady nebo pronájem ambulancí za symbolickou cenu.