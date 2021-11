Kraulařka Seemanová zvažovala, že se z nakonec stříbrné dvoustovky odhlásí

Plavkyně Barbora Seemanová vystoupila 25. října 2021 v Praze na tiskové konferenci před ME v krátkém bazénu v Kazani.

Plavkyně Barbora Seemanová vystoupila 25. října 2021 v Praze na tiskové konferenci před ME v krátkém bazénu v Kazani. ČTK/Šulová Kateřina

Kazaň (Rusko) - Mimořádně obtížný týden prožila na mistrovství Evropy v krátkém bazénu Barbora Seemanová. Jako úřadující mistryně Evropy a šestá žena olympijského závodu na 200 metrů volným způsobem byla horkou medailovou kandidátkou, ale v Kazani bojovala s nachlazením i náročným programem. Zvažovala dokonce, že se odhlásí ze své nejsilnější disciplíny, která byla na programu na závěr šampionátu. Neudělala to a odměnila se stříbrem.

Takovou situaci jako v Kazani ještě nezažila. V oslabené konkurenci se na ni upírala velká pozornost a ona nebyla v optimální kondici. "Nevím, jestli to pro mě byla největší zkouška, ale jedna z nejtěžších. Zvažovala jsem, jestli tu dvoustovku neodhlásit, protože jsem na tom byla opravdu docela špatně, ale nakonec jsem si řekla, že bych toho asi litovala. Bylo to pro mě hodně psychiky náročné, ale snad mě to zase posune dopředu," svěřila se Seemanová v tiskové zprávě svazu.

Zatímco v Budapešti jí těsný finiš finále dvoustovky přinesl evropské zlato, tentokrát za vítěznou Marrit Steenbergenovou z Nizozemska zuby nehty hájila druhou pozici před Slovinkou Katjou Fainovou. "Úplně upřímně, spíš jsem se snažila přežít, nemám síly, abych vydržela tu poslední padesátku, ve které se rozhoduje. Tak jsem se jen snažila ujet té Slovince vedle mě. Viděla jsem, že mě strašně dotahuje, tak jsem do toho ke konci dala všechno a říkala si, že teď nebo nikdy," oddechla si.

Dlouhý bazén jí vyhovuje víc, protože se cítí silnější v "plavecké" části mezi obrátkami. "Ten krátký bazén mám trochu ne na vedlejší koleji, ale není to pro mě taková váha jako ten dlouhý. Řadím to asi na třetí místo za evropským titulem a olympijským finále," zhodnotila česká plavecká hvězda čerstvý úspěch.

Na maximum možného se ji v Kazani snažila připravit trenérka Petra Škábová. V medaili věřila. "Byla den ode dne lepší. Nechávala jsem ji fakt hodně odpočívat, obyčejně na šampionátech ještě trénuje. Byly to trošku jiné nervy, než bývají. Protože jsem věděla, že Bára není úplně fit, a to bylo velmi limitující. Na druhou stranu jsem věděla, že bude strašně bojovat. Pro mě byly největší nervy posledních dvacet metrů, kdy ji dotahovala třetí a já jsem jenom modlila, aby ji nedotáhla, aby Báře zbyly síly, což jí zbyly," řekla na adresu své nejúspěšnější svěřenkyně.