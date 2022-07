Kraulařka Seemanová nebude v Římě obhajovat evropský titul, má boreliózu

Praha - Kraulařka Barbora Seemanová nebude na srpnovém mistrovství Evropy obhajovat titul na 200 metrů. Nejlepší česká plavkyně nemůže na šampionátu v Římě závodit kvůli borelióze. Přijde tak i o druhý vrchol sezony poté, co v červnu nestartovala na mistrovství světa.

Účast na MS vzdala kvůli tomu, že se po obnovených potížích se zády nestihla kvalitně připravit. Chtěla získat čas na trénink, aby byla ve formě na mistrovství Evropy, ale i to bude muset oželet. "Bohužel mi byla před týdnem diagnostikována borelióza. Asi před měsícem jsem měla klíště a s nějakým zpožděním se mi objevily příznaky, takže jsem to hned začala řešit," uvedla v tiskové zprávě šestá žena loňských olympijských her.

Dostala na tři týdny antibiotika a lékaři jí naordinovali klidový režim. "Borelióza by se neměla podceňovat, takže si na doporučení lékařů musím dát opravdu volný režim," uvedla dvaadvacetiletá Seemanová.

Neúčast na ME, které začne 11. srpna, nese těžce. "Nevím, co k tomu říct, protože mě to strašně mrzí. Byl to můj plánovaný vrchol sezony, na který jsem se hodně těšila. I vzhledem k mým zdravotním problémům ze začátku roku. Nicméně člověk míní, život mění. Bohužel na mistrovství Evropy startovat nebudu, takže mým cílem je dát se co nejdříve dohromady a začít se připravovat na další sezonu," dodala.

Problémy Seemanovou provázejí od prosincového mistrovství světa v krátkém bazénu, z něhož musela předčasně odjet, protože jí potíže se zády nedovolily pořádně dýchat. Po olympiádě z velkých akcí kompletně absolvovala jen listopadové mistrovství Evropy v krátkém bazénu, kde navzdory nachlazení získala stříbro na 200 metrů volným způsobem.