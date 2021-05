Kraulařka Seemanová je mistryní Evropy na 200 m, Česko má titul po devíti letech

Jednadvacetiletá Seemanová se postarala o první český titul z dlouhého bazénu po devíti letech, kdy v maďarském Debrecínu triumfovala prsařka Petra Chocová na padesátce. Prvních 150 metrů obracela Seemanová na druhém místě v kontaktu s obhájkyní titulu Charlotte Bonnetovou z Francie. Rozhodovalo se v poslední padesátce, kdy Seemanová udržela za sebou čtyřnásobnou mistryni Evropy této disciplíny Pellegriniovou i mohutně finišující Britku Freyu Andersonovou.

Seemanová tak zlatem ozdobila své premiérové mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Když se před třemi lety v Glasgow konal tento šampionát naposledy, nezúčastnila se, protože se chystala na mládežnickou olympiádu. Tam získala dvě zlaté medaile.

Mezi dospělými se medailovým pozicím přiblížila v roce 2019, kdy na evropském šampionátu v krátkém bazénu skončila těsně pátá. Dnes na začátku olympijské sezony usedla po životním výkonu na evropský trůn. Na stupních vítězů marně bojovala se slzami dojetí a pod rouškou vyvedenou v národních barvách si broukala národní hymnu.

Naposledy někdo z českých bazénových plavců vybojoval na jakékoliv velké akci medaili v roce 2013, kdy na ME v krátkém bazénu získala tři individuální cenné kovy a štafetový bronz znakařka Simona Kubová, tehdy ještě jako Baumrtová.

Ta dnes v Budapešti neúspěšně usilovala o postup do finále závodu na 100 metrů. V semifinále zlepšila o třináct setin čas z rozplavby, ale znovu se nedostala pod minutu a výkonem 1:00,43 obsadila 13. příčku. Od postupu do finálové osmičky ji dělilo 43 setin.

Podobně si vedla na 200 metrů prsa další olympionička Kristýna Horská. V semifinále si oproti rozplavbě polepšila o 1,3 sekundy na 2:26,11. I jí to stačilo jen na třináctou příčku. Na postup do finále by potřebovala výrazně vylepšit vlastní český rekord 2:25,24.