Glasgow - Kraulař Jan Micka se na mistrovství Evropy v Glasgow dostal do finále závodu na 400 metrů. Do večerních bojů o medaile postoupil český rekordman jako sedmý časem 3:49,17 minuty.

Vítězem rozplaveb se stal Ukrajinec Mychajlo Romančuk (3:46,95), který příští týden ve Skotsku oslaví 22. narozeniny. Micka byl spolu s ním v nejrychlejší třetí rozplavbě, z níž do finále se začátkem v 18:09 SELČ prošlo pět závodníků.

"Dohmátl jsem na čtvrtém místě a ze sedmého postupuju do finále, což je úplně skvělé. Jsem za to moc rád, člověk si hned zvedl trošku sebevědomí na tu osmistovku a patnáctistovku, které jsou hlavní," radoval se Micka v rozhovoru s novináři.

"Pro mě bylo hlavním cílem zaplavit si tady osobáky a dostat se do finále. Ve finále jsem, takže už mám splněno. Jsem fakt spokojený. I s tím časem, protože takhle rychle jsem fakt dlouho neplaval. A sám jsem zvědavý, jak se mi poplave odpoledne," doplnil Micka.

Přiznal však, že ze začátku byl trošku nervní. "To proto, že plavec z Británie nenastoupil a vedle mě zůstala volná dráha. Měl jsem tak horší kontakt se špičkou v mé rozplavbě a měl jsem obavy, že se jich nedokážu udržet a poplavu špatně. Naštěstí jsem i tak měl vizuální kontakt s rychlejšíma klukama a dokázal se jich udržet," uvedl Micka.

Po závodě sledoval v mixzóně napjatě poslední rozplavbu. A pak nadšeně slavil. "Trošku nervy jsem měl, ale zase na druhou stranu jsem si říkal, že ta čtyřstovka není moje dominantní disciplína. Přinejhorším bych měl volno a mohl se připravovat na ten zítřek. Takhle si půjdu s chutí a radostí zaplavat. Popravdě řečeno - sám jsem z toho překvapený, že to vyšlo," přiznal Micka, jehož v sobotu čeká patnáctistovka.

Barbora Závadová si účast ve finále dlouhé polohovky nevybojovala, skončila dvanáctá výkonem 4:46,87. Její český rekord je o 11 sekund lepší. "Chci teď odtud rychle pryč. Jsem zklamaná. Letos se mi podařilo už zaplavat lépe, tady bych samozřejmě měla plavat nejrychlejší časy sezony. Musím se podívat, co se stalo špatně, protože na tréninku jsem se cítila celkem fajn," prohlásila Závadová.

Jedním z důvodů neúspěšného vystoupení byla i spadlá čepička, která po ní zůstala v bazénu. "Měla jsem s ní problém už před začátkem. Nevím proč, ale spadla mi po 150 metrech. Možná jsem měla ve vlasech zbytky šamponu, těžko říct, co se stalo. Je to takové moje první faux pas, co se mi za kariéru stalo. Tak jsem si to vybrala, jednou to asi přijít muselo," uvedla Závadová.

V semifinále sprinterské padesátky se odpoledne představí nová česká reprezentantka Anika Apostalon, jež byla v rozplavbách patnáctá (25,37). "Mohlo to být i lepší, ale to říká asi každý. Věřím ale tomu, že v semifinále dokážu i ty důležité detaily zlepšit. Chtěla bych do finále, a když se mi podaří ty detaily doladit všechny, mohlo by to vyjít," zasnila se Apostalon.