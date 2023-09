Kratší úvazky se slevou používají nejčastěji lidé nad 55 let a pečující rodiče

Praha - Slevu na sociálních odvodech u kratších úvazků nejvíce používají lidé ve věku nad 55 let (39 procent) a ti, kteří pečují o dítě (38 procent). Deset procent podporovaných částečných úvazků využívají zdravotně postižení. Tři čtvrtiny pracujících na zkrácený úvazek jsou ženy. Vyplývá to z hodnocení prvního půlroku fungování nové legislativy, které dnes novinářům představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zvýhodnění kratších úvazků pro vybrané zaměstnance se zavedlo od února. Pojistné se přitom zaměstnavatelům snižuje z 24,8 procenta o pět procentních bodů. Opatření má motivovat k zavádění částečných úvazků.

Sleva na sociálních odvodech u kratších úvazků pro rodiče menších dětí, pečující o blízké či lidi nad 55 let činila od února do konce června podle Jurečky celkem 415 milionů korun. Do konce června podle něho poskytlo práci na zkrácený úvazek 23.704 zaměstnavatelů, celkově bylo takto během prvního půlroku zaměstnáno na 99.000 lidí. "Nově vzniklých částečných úvazků bylo 8000," uvedl ministr a dodal, že s příchodem nového školního roku by počet takto zaměstnaných lidí mohl stoupnout. V únoru pracovalo 61.000 podpořených lidí se zkrácenými úvazky.

Zaměstnavatel z pracovníkova základu výdělku odvádí běžně na důchody 21,5 procenta, na nemocenské 2,1 procenta a na politiku zaměstnanosti 1,2 procenta, celkem tedy 24,8 procenta. U úvazků osm až 30 hodin týdně pro lidi nad 55 let, rodiče či pěstouny dětí do deseti let, studenty, nezaměstnané na rekvalifikaci a handicapované může být sazba o pět procentních bodů nižší. Úleva se vztahuje i na zaměstnávání lidí pod 21 let, úvazek u nich nemusí být zkrácený.

Zaměstnanec, na kterého zaměstnavatel žádá úlevu, si však nesmí vydělat víc než 1,5násobek průměrné mzdy a za hodinu více než 1,15násobek průměru. Za měsíc nesmí na všechny své úvazky ve firmě odpracovat víc než 138 hodin. Sleva se neposkytuje při takzvaném. kurzarbeitu a na chráněném trhu práce.

Výpadek výběru pojistného po jeho snížení může podle dřívějších informací ministerstva práce činit asi 1,9 až 3,2 miliardy korun ročně. Odbory to kritizovaly, se slevou na odvodech pro zaměstnavatele nesouhlasily. Poukazovaly na propad v důchodovém systému. Ministerstvo argumentuje naopak tím, že díky zaměstnání více lidí by se příjem rozpočtu z odvodů a daní nakonec mohl zvýšit.

Česko má v EU sice nadprůměrnou zaměstnanost, v zaměstnávání matek malých dětí, starších pracovníků či postižených je ale podprůměrné. Ministerstvo práce v podkladech k zákonu uvedlo, že zkrácenou pracovní dobu mělo před zavedením slev asi 260.000 lidí a ve srovnáním s jinými státy se menší úvazky využívají v ČR výrazně méně.