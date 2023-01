Kratochvílová u soudu v kauze dotací zkritizovala obžalobu, Pelta nepřišel

Praha - Bývalá náměstkyně pro sport Simona Kratochvílová dnes u soudu zkritizovala, že má jít do vězení za něco, co se u sportovních dotací dělo i dlouhá léta před jejím nástupem na ministerstvo školství. V rozdělování dotací podle ní nebyl systém, ale chaos, který "kreativně vylepšovala" tehdejší ministryně Kateřina Valachová (ČSSD). Pražský městský soud začal kauzu řešit podruhé, obžalovaný někdejší šéf českého fotbalu Miroslav Pelta se z dnešního jednání omluvil.

Soud předloni Kratochvílové za zmanipulování dotací uložil 6,5 roku vězení, Peltovi vyměřil o půl roku kratší odnětí svobody. Oběma dal také peněžité tresty a tresty zákazů činnosti. Podle tehdejšího rozsudku Pelta využil své osobní známosti s náměstkyní a ovlivňoval ji v roce 2017 zejména při jejich schůzkách v odposlouchávaném bytě v centru Prahy tak, aby poskytla dotace konkrétním žadatelům. Odvolací senát ale následně tento verdikt zrušil a vrátil případ k doplnění dokazování.

Kratochvílová vinu odmítá. Ve své obsáhlé doplňující výpovědi dnes opakovaně zdůraznila, že ministryně sama požádala představitele sportovního prostředí o pomoc při rozdělování dotací, protože nedůvěřovala ministerským úředníkům. "Byl to chaos postavený na nějakých zvyklostech, který ještě více znepřehledňovala paní ministryně Valachová. Dávala pokyny, které si vzájemně odporovaly," prohlásila obžalovaná. Hovořila také o "chaotickém zoufalství".

Někdejší náměstkyně také uvedla, že jak Pelta, tak i další obžalovaný - šéf České unie sportu Miroslav Jansta - figurovali na ministerstvu jako poradci už před jejím nástupem do funkce. Valachová se s nimi podle Kratochvílové scházela na večeřích či poradách a dávala své podřízené za úkol, aby s nimi dořešila, o čem společně jednali. "Mluvila s nimi úplně o tom stejném jako já. Komunikovala s nimi částky, všechno," poznamenala žena.

Ministryně za ní podle ní posílala řadu zájemců o dotace. "Mým úkolem bylo s těmi lidmi pohovořit a tvářit se, že chápu jejich potřeby," řekla Kratochvílová. "Nebyla to žádná kamuflovaná jednání, ale standardní proces, který byl takto nastaven. Nepřipadalo mi na tom nic divného. Šlo o běžný způsob plnění povinností, který mi zadávala nadřízená. S těmi lidmi jsem hovořila, ale na konci jsem neudělala nic, co by mohlo vést k ovlivnění dotací," doplnila.

"Táhlo se to z minulých let. Totéž co já, dělali náměstci, kteří byli přede mnou," podotkla Kratochvílová. "Ze dne na den jsem se z ředitelky kanceláře stala náměstkyní ministra, byla jsem do té situace hozená. Kopírovala jsem to, co se dělo v předchozích letech," vysvětlovala. Soudu navrhla, aby jako svědka předvolal někdejšího ředitele odboru sportu Jana Schneidera a také exporadce Valachové pro regionální sport Karla Březinu. "Musel si vést nějaké seznamy žádostí o dotace," řekla. Někdejší vlivný pražský politik a ministr vlády Miloše Zemana Březina ale odmítl svědčit už v prvním kole hlavního líčení, aby si nepřivodil nebezpečí trestního stíhání. Sám totiž čelí obžalobě v kauze rozdělování sportovních grantů na pražském magistrátu.

Vedle Pelty, Kratochvílové a Jansty jsou obžalovaní také Fotbalová asociace ČR, Česká unie sportu, její sekretář Jan Boháč a bývalý šéf ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza. Všechny tyto obviněné kromě Pelty s Kratochvílovou původní zrušený rozsudek osvobodil.

Valachová má v trestním řízení postavení svědkyně. Kvůli případu rezignovala. Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se svého postu ve fotbalové asociaci vzdal z vazby. Ministerstvo školství se po obžalovaných domáhá náhrady škody přes 1,1 miliardy korun. Odvolací senát ale mimo jiné zpochybnil, zda nějaká škoda mohla vzniknout.

Městský soud bude jednat celý týden. Po doplnění výpovědí všech obžalovaných by soudkyně od čtvrtka chtěla vyslýchat svědky. Počítá také s týdenním jednáním na přelomu února a března. Zatím není zřejmé, kdy se k věci opětovně vyjádří Pelta. Podle svého právníka má respirační onemocnění.