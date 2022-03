Krátký program mužů na MS ovládli japonští krasobruslaři, vede Uno

Montpellier (Francie) - Krátký program mužů na mistrovství světa ovládli japonští krasobruslaři. Obsadili průběžně první tři pozice v pořadí Šoma Uno, Juma Kagijama a Kazuki Tomono. Přes sto bodů se dostal ještě čtvrtý Američan Ilja Malinin. Česko v této kategorii na šampionátu ve francouzském Montpellier zastoupení nemá, protože Michal Březina ukončil po olympiádě kariéru a žádný náhradník za něj nepřijel.

Pokud jde o výkony, byl světový šampionát i bez olympijského šampiona a vítěze posledních tří MS Nathana Chena možná ještě vyrovnanější v té maximální kvalitě než olympijská soutěž. Zatímco na ZOH překonala stovku jen trojice nejlepších, tentokrát to byli hned čtyři závodníci. Všichni zařadili úspěšně dva čtverné skoky.

Nejvyšší hodnocení v obou sadách známek měl bronzový olympijský medailista Uno, kterému to vyneslo 109,63 bodu. Tím se zařadil na třetí místo historických tabulek hned za Chena a dvojnásobného olympijského vítěze Juzurua Hanjua, který na mistrovství světa nezávodí kvůli zranění kotníku. Téměř o čtyři body zpět je obhájce světového stříbra a druhý muž olympijské soutěže Kagijama, jenž doplatil na protočku po trojitém axelu.

Nečekanou šanci zatím naplno využívá třiadvacetiletý Tomono. Na japonském šampionátu skončil až pátý a nevešel se do olympijského týmu. Místo toho absolvoval mistrovství čtyř kontinentů, kde získal stříbro. Na MS se dostal až jako druhý náhradník po té, co se zranil plánovaný záskok za Hanjua Kao Miura. Vedl si excelentně, poprvé v kariéře se dostal přes sto bodů a ziskem 101,12 se zařadil na třetí pozici.

Japonskou dominanci se bude snažit narušit sedmnáctiletý Malinin. Na americkém šampionátu skončil druhý za Chenem, ale v olympijské nominaci před ním americký svaz upřednostnil zkušeného Jasona Browna. Pro MS potřeboval splnit v uznávaném mezinárodním závodě kvalifikační body za krátký program, kvůli čemuž jel na konci února na menší závody do Nizozemska. Uspěl a mohl poprvé závodit na vrcholné seniorské scéně. Zvládl čtverný lutz i kombinaci čtverného a trojitého toeloopa a měl druhou nejvyšší technickou známku v dnešní části soutěže. V dalších aspektech na zkušenější závodníky zatím ztrácí, ale i tak dostal 100,16 bodu a dělí ho necelý bod od medaile.

Na mistrovství světa nejsou ruští krasobruslaři, kteří by se ale v této konkurenci jen těžko prosazovali na průběžné medailové příčky. Naopak nechyběl zástupce okupované Ukrajiny Ivan Šmuratko. Dvacetiletý krasobruslař nastoupil místo tradičního kostýmu do krátkého programu v ukrajinském tréninkovém tričku, aby zviditelnil národní barvy. Po pádu v kombinaci obsadil 22. příčku a kvalifikoval se do sobotních volných jízd.

Výsledky mistrovství světa v krasobruslení Muži - po krátkém programu: 1. Uno 109,63 bodu, 2. Kagijama 105,69, 3. Tomono (všichni Jap.) 101,12, 4. Malinin (USA) 100,16, 5. Grassl (It.) 97,62, 6. Zhou (USA) 95,84. 19:16 sportovní dvojice - volná jízda.