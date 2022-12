Krátká a intenzivní aktivita může podle nové studie snížit riziko náhlého úmrtí

Sydney/Londýn - Lidé, kteří podnikají krátkou a intenzivní aktivitu, například chůzi do schodů, alespoň jednu minutu třikrát denně, mají o 39 procent nižší riziko náhlého úmrtí, nehledě na jeho příčinu. Ať už jde o hru se psem nebo domácí práce, nastřádání jen několika málo minut energické aktivity každý den může dramaticky snížit riziko předčasné smrti. Vyplývá to podle listu The Guardian z nejnovějšího výzkumu, který provedli výzkumníci ze Sydneyské univerzity.

Podle profesora sportu a pohybové medicíny z Londýnské univerzity a spoluautora studie Marka Hammera zdůrazňují tyto poznatky význam náhodného cvičení.

"Může se jednat o hraní si s dětmi. Nebo o situaci, kdy vidíte, že váš autobus za chvíli odjíždí, a musíte jít velmi rychle, abyste ho stihli. Případně když žijete v několikapatrové budově a musíte vyjít s nákupem po schodech," uvedl.

Hammer a jeho tým ve vědeckém časopise Nature Medicine popisují, jak analyzovali data z britské biobanky - výzkumného projektu, který od roku 2006 porovnával údaje o genetice, životním stylu a zdravotním stavu více než 500.000 lidí.

Výzkumný tým se zaměřil na více než 25.000 účastníků v průměrném věku 61,8 roku, kteří uvedli, že se ve volném čase nevěnují sportu a absolvují nanejvýš jednu rekreační procházku týdně. V rámci výzkumu biobanky tito účastníci nosili na zápěstí monitorovací zařízení po dobu sedmi dnů. Téměř 89 procent účastníků za den vykonalo krátké a intenzivní aktivity, které trvaly maximálně jednu nebo dvě minuty.

Výzkumný tým pak téměř sedm let sledoval zdravotní stav účastníků, z nichž 852 zemřelo, 511 úmrtí souviselo s rakovinou a 266 s kardiovaskulárními onemocněními.

Poté, co vědci vzali v potaz další faktory, jako kuřácký status, věk, pohlaví a užívané léky, zjistili, že ti, kteří za den vykonají alespoň tři minutové energické aktivity, mají o 39 procent nižší riziko náhlého úmrtí nehledě na jeho příčinu oproti těm, kteří žádnou takovou aktivitu nevyvinou. Jedenáct minut intenzivního pohybu se pak pojilo s poklesem rizika náhlého úmrtí o 48 procent.

Účastníci výzkumu, kteří každý den třikrát zvládli minutu takto náhodného cvičení, měli o 49 procent nižší riziko úmrtí způsobeného kardiovaskulárním onemocněním a o 30 procent menší riziko smrti způsobené rakovinou ve srovnání s těmi, kteří žádnou aktivitu nevyvinuli.

Dospělým se v současnosti doporučuje alespoň 150 minut středně intenzivní aktivity nebo 75 minut intenzivního cvičení týdně. Aktualizované doporučení britských zdravotníků z roku 2019 ale říká, že i krátké úseky fyzické námahy by se měly brát v potaz.

"Poselství, že všechno se počítá, je opravdu dobré," uvedl Hammer. "Myslím, že většina lidí se může snažit být o něco aktivnější v každodenním životě, a neznamená to, že si musí pořídit permanentku do posilovny," dodal.