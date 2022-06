Krátce po ME mají vodní slalomáři další vrchol, Světový pohár doma v Troji

Praha - Dva týdny po mistrovství Evropy čeká vodní slalomáře další vrchol sezony. Od pátku do neděle se v Praze uskuteční první letošní závod Světového poháru, na který se chystá celá tuzemská špička. Poprvé od roku 2019 mohou na závody do Troje diváci, takže pořadatelé i účastníci doufají znovu v bouřlivou atmosféru. Přihlášeno je rekordních 382 lodí ze 37 zemí všech pěti kontinentů.

Od českých vodních slalomářů se znovu očekávají ta nejvyšší umístění. Největší domácí hvězdou bude olympijský šampion z Tokia a novopečený mistr Evropy na kajaku Jiří Prskavec. Jeho otec a reprezentační šéftrenér Jiří Prskavec starší je přesvědčen, že celý tým je dobře naladěný. "Věřím, že závodníci předvedou to, co umí, a bude to stačit na velice dobré výsledky," řekl na dnešní tiskové konferenci.

Vedle Prskavce, který loni pražský závod SP vyhrál, by se rád mezi nejlepší kajakáře prosadil také obhájce celkového triumfu v seriálu Vít Přindiš. Ten získal na ME zlatou medaili v hlídkách, ale ta individuální mu po neprojetí branky ve finále unikla. "Evropa mě mrzí, protože medaile byla blízko. Každá promarněná příležitost mrzí víc, protože kdoví, kolik jich ještě bude. Posledních čtrnáct dní pro mě bylo hodně náročných, protože jsme intenzivně stěhovali. Těším se na závody, že si trošku odpočinu," uvedl třiatřicetiletý kajakář s úsměvem.

Nejnabitější program bude mít znovu Tereza Fišerová, která bude stejně jako na ME závodit na kajaku, na kánoi a v extrémním slalomu. V Liptovském Mikuláši z toho bylo finále na kajaku, bronz na kánoi a titul v nově olympijské kontaktní disciplíně. K tomu získala bronz s hlídkou kanoistek. "Po mistrovství Evropy jsem byla hodně spokojená, kdo by taky nebyl. Cíle jsou ty nejvyšší, ale bude to náročnější. Přípravu míříme na mistrovství světa, takže jsme začali víc trénovat než před Evropou, kdy jsem víc odpočívala. Do Troje se hrozně těším, protože atmosféra je tam úžasná," řekla slalomářka, která loni byla na kánoi v Troji bronzová.

Vítězství mezi kanoisty, které před rokem bylo v elitním seriálu jeho prvním v kariéře, bude obhajovat stříbrný olympijský medailista Lukáš Rohan. Evropský šampionát se mu nevydařil. Po hrubé chybě v semifinále se nedostal do finále.

Jeho trenér a otec Jiří Rohan je předsedou organizačního výboru Světového poháru. Řeší mimo jiné financování akce s rozpočtem, který se pohybuje kolem osmi milionů korun. Jak vysoká bude veřejná podpora, zatím není jasné. Pražský magistrát místo 600.000 korun, o něž pořadatelé žádali, poskytl 240.000. "Je to nižší příspěvek než v letech předcházejících," poznamenal Rohan.

Zatím nejasná je výše státní dotace, kterou by měl svaz dostat od Národní sportovní agentury. "NSA ještě nevydala rozhodnutí ohledně podpory významných sportovních akcí. Takže ta podpora se pohybuje od nuly po námi požadovanou částku," řekl Rohan s tím, že požadovanou částku vzhledem k probíhajícímu dotačnímu řízení zveřejňovat nechce.

V pátek se uskuteční kvalifikace všech čtyř kategorií. V sobotu budou o medaile bojovat kajakáři a kajakářky, v neděli se uskuteční semifinále a finále kanoistů a kanoistek a vyřazovací jízdy v extrémním slalomu.