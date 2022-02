Krasobruslení na ZOH slibuje pokus o jedinečný skok i Čechy ve všech kategoriích

Peking - Celým programem olympijských her se budou prolínat krasobruslařské soutěže, které slibují pokus o čtverný axel v podání dvojnásobného olympijského šampiona Juzurua Hanjua i české reprezentanty ve všech čtyřech kategoriích. Kompletní sestavu má české krasobruslení v historii samostatné republiky poprvé. Díky tomu se Češi představí i v soutěži týmů, která začne v pátek ještě před slavnostním zahájením her v Pekingu.

Na olympijské hry se kvalifikovali Michal a Eliška Březinovi v individuálních kategoriích, sportovní dvojice Jelizaveta Žuková, Martin Bidař a sourozenecký taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi. V prvním kole týmové soutěže je v pátek a v sobotu čekají krátké programy a rytmický tanec. Bylo by příjemné překvapení, pokud by se z deseti účastníků dostali mezi pětici finalistů, jejíž závodníci absolvují volnou jízdu.

Početnější týmy mohou sestavu mezi krátkými programy a volnými jízdami proměnit. Hodnotí se pořadí v každé dílčí části. Týmové zlato z roku 2018 obhajují Kanaďané, kterým ale zatím v Pekingu chybí jejich mužská jednička Keegan Messing. Národní šampion zatím nemohl odletět, protože čeká na negativní testy. Pro soutěže družstev tak zřejmě bude k dispozici jen Roman Sadovsky. K favoritům budou patřit hlavně Rusové pod vlajkou svého olympijského výboru a Američané, kteří Kanaďany před čtyřmi lety doplnili na stupních vítězů.

Soutěž družstev, která se pod pěti kruhy koná potřetí, bude předehrou pro sledovanější individuální závody. Jako první půjdou do boje muži včetně jednatřicetiletého Březiny, kterého čeká čtvrtý olympijský start. Jeho maximem jsou desáté příčky z let 2010 a 2014. Na olympiádu se naladil výbornou volnou jízdou na mistrovství Evropy, ale ve světové konkurenci bude čelit očekávané kaskádě čtverných skoků svých soupeřů.

Očekává se souboj mezi trojnásobným mistrem světa Nathanem Chenem z USA, který bude usilovat o premiérovou olympijskou medaili, a vítězem posledních dvou ZOH Hanjuem. Japonský krasobruslař se v této sezoně pokouší o čtverný axel, který ještě žádný krasobruslař nezvládl. Na zaváhání největších hvězd budou čekat další Japonci Šoma Uno a Juma Kagijama i Američan Vincent Zhou, který v posledním olympijském cyklu jako jediný dokázal porazit krajana Chena. Podařilo se mu to na podzim při Americké brusli. Prosadit se budou chtít i Rusové v čele s mistrem Evropy Markem Kondraťukem.

Následovat bude soutěž tanečních párů s návratem čtyřnásobných mistrů světa Gabrielly Papadakisové a Guillamea Cizerona na vrcholnou scénu. Stříbrní medailisté z Pchjongčchangu naposledy o velké medaile závodili na ME 2020, kdy skončili překvapivě druzí za Rusy Victorií Sinicinovou a Nikitou Kacalapovem. Utkají se s nimi i v Pekingu. A soupeřit budou i s americkými páry, s nimiž společně trénují v Montrealu. Pro sourozence Taschlerovy by byl při olympijské premiéře úspěchem postup do volných tanců, kam se kvalifikuje dvacet párů.

V ženské kategorii se očekává triumf patnáctileté hvězdy této sezony Kamily Valijevové, která umí čtverné skoky i trojitý axel a nemá konkurenci. O medaile by měly bojovat další ruské dívky ze stáje Eteri Tutberidzeové, úřadující mistryně světa Anna Ščerbakovová a Alexandra Trusovová. Olympijská premiéra čeká v pětadvaceti letech Elišku Březinovou.

Jako poslední absolvují svou soutěž sportovní dvojice. Podruhé se na olympijské hry dostal někdejší juniorský mistr světa Bidař, který místo Anny Duškové bude tentokrát závodit s ruskou rodačkou Žukovou. Také zde budou silné ruské týmy, které ovládly evropský šampionát. Zvítězili mistři světa Anastasia Mišinová a Alexandr Galljamov. Domácí fanoušci budou vkládat naděje do obhájců olympijského stříbra Suej Wej-ťin a Chan Cchunga, kteří loni na MS ztratili na druhém místě necelé dva body na vítězné Rusy.