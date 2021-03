Krasobruslařský šéf Židek ocenil na MS výkony Čechů v párových kategoriích

Stockholm - Šéf českého krasobruslení Stanislav Židek ocenil na mistrovství světa výkony mladých českých reprezentantů v kategoriích sportovních dvojic a tanečních párů. Naopak u sourozenců Michala a Elišky Březinových, kteří reprezentovali mezi jednotlivci, viděl rezervy. Jestli má Česko po tomto šampionátu olympijská místa jen pro jednu, nebo pro tři kategorie, zatím sám nevěděl. Jasnou informaci nezjistil ani od zástupce mezinárodní federace ISU.

Za úspěch považuje, že Česko mohlo obsadit všechny kategorie. "Podařilo se jim splnit vstupní limity, jen je škoda, že se nekvalifikoval druhý muž," řekl při on-line tiskové konferenci. "Ve třech kategoriích jsme postoupili do finále. Taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi tam podle mnohých taky měl být, ale v tancích to tak bývá. Ale určitě mají budoucnost," poznamenal.

Líbilo se mu, jak si při společném debutu počínala sportovní dvojice Jelizaveta Žuková, Martin Bidař. "Ta se jednoznačně pochlapila. Mají budoucnost. i když měla tam pád. Dokázali v tréninku, že ty prvky zvládají. Martin má víc zkušeností, ale pro ni to byl první závod takového charakteru. Ale je to odhodlaná holka, velice milá a pracuje," chválil je.

Březinová se sice propracovala do volných jízd, ale tam se jí příliš nedařilo. "Musí hodně zapracovat na kondičce. Technické prvky nebyl problém. Skáče flip, lutz, toeloop, salchow. Ale poskládat to do jízdy je jiná," poznamenal Židek na její adresu.

Nepříjemným překvapením bylo devatenácté místo Michala Březiny, jehož volnou jízdu poznamenal tvrdý pád na úvod. "Já osobně jsem se obával, jestli bude pokračovat," poznamenal Židek. Na tréninku se bezmála jednatřicetiletému českému krasobruslaři dařilo. Skákal i čtverný salchow, při němž v závodě dvakrát spadl. "Cítím, že na něm to nezávodění zanechalo velké stopy. Trenér pak byl neskutečně vytočený," uvedl svazový předseda. Březina se kvůli koronavirovým restrikcím nedostal před MS na žádný závod, jeho posledním startem bylo loňské mistrovství Evropy.

Navzdory neúspěchu je ale Březina jediný, kdo má bez ohledu na uplatněný výklad jistou kvalifikaci na ZOH. Především Spojené státy americké a Čína prosazují výklad, který by další dvě místa pro Česko nepotvrdil. Jak to nakonec bude, není jasné. "Potkali jsme se se sekretářem ISU a říkal jen: 'Je to opravdu složité a my to budeme zveřejňovat 11. dubna.' Vůbec se nechtěl bavit, která verze by měla platit. Je to poprvé, kdy se jede kvalifikační soutěž a neví se pravidla," podivoval se Židek.