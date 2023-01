Krasobruslařské ME bude bez ruské velmoci a s obměněným českým týmem

Espoo (Finsko)/Praha - Na krasobruslařském mistrovství Evropy, které začne ve středu v Espoo, budou korunováni noví šampioni. Loňské mistrovství Evropy patřilo ruským závodníkům, kteří získali tituly ve všech kategoriích. Reprezentanti nejúspěšnější země v historii ME budou tentokrát chybět, protože je mezinárodní federace ISU vyloučila ze svých soutěží kvůli ruské agresi na Ukrajině. Na sever Evropy odcestoval výrazně obměněný český tým. Největší ambice budou mít tanečníci Natálie a Filip Taschlerovi.

Ti zůstali v reprezentaci jako jediní z českých účastníků krasobruslařských soutěží na loňských ZOH. Na mistrovství Evropy budou startovat potřetí, loni obsadili jedenáctou příčku. Tentokrát mají mnohem vyšší ambice. "Chtěli bychom zabojovat o první pětku," uvedla Taschlerová v tiskové zprávě svazu. Sourozenecký pár na podzim debutoval v Grand Prix a byla z toho dvě pátá místa, jedno z toho právě v Espoo.

Favority soutěže tanečních párů budou zkušení Italové Charlene Guignardová a Marco Fabbri. Bronzoví medailisté z ME 2019 a 2022 vyhráli oba své starty v Grand Prix a ve finále byli třetí. Jejich největšími rivaly by měli být další finalisté Grand Prix Lilah Fearová a Lewis Gibson z Británie.

Dvojnásobné zastoupení bude mít Česko mezi muži, což loni v závěru kariéry zajistil desátým místem Michal Březina. Petr Kotlařík ani Georgii Reshtenko takhle vysoko pomýšlet nebudou. Pro oba to bude premiéra na kontinentálním šampionátu.

Letošní výkony slibují v mužské kategorii vyrovnaný souboj o nejvyšší příčky. Stříbro bude obhajovat Ital Daniel Grassl, který se jako jediný Evropan dostal do finále Grand Prix. Cenné kovy z minulých ME už mají ve sbírce také jeho krajan Matteo Rizzo, Lotyš Deniss Vasiljevs nebo Morisi Kvitelašvili z Gruzie. Průlom do evropské špičky, který naznačil v Grand Prix, bude chtít potvrdit Francouz Adam Siao Him Fa.

Ženská soutěž má při absenci ruských krasobruslařek, které na posledních dvou šampionátech získaly všechny medaile, jednoznačnou favoritku v podobě Loeny Hendrickxové. Třiadvacetiletá Belgičanka je úřadující vicemistryní světa, loni byla na ME čtvrtá hned za Ruskami. V Grand Prix se díky vítězství a druhému místu dostala do finále, kde získala bronzovou medaili. Na stupně vítězů mohou pomýšlet mimo jiné reprezentantka Gruzie Anastasija Gubanovová nebo jiná ruská rodačka Jekatěrina Kurakovová, jež by mohla získat první medaili v této kategorii pro Polsko.

V českých barvách bude startovat Nikola Rychtaříková. Do nominace se dostala na poslední chvíli místo nemocné Barbory Vránkové. Ta na republikovém šampionátu překvapivě porazila dlouholetou českou jedničku Elišku Březinovu, která pak absolvovala operaci kolena a jako náhradnice na ME jet nemohla.

Ve sportovních dvojicích budou Česko reprezentovat rodáci z Milána Federica Simioliová a Alessandro Zarbo. Aktuálně jsou jedinou českou seniorskou sportovní dvojicí, protože olympionici Jelizaveta Žuková a Martin Bidař už spolu nebruslí.

V silné italské reprezentaci by se neprosadili. Právě italské dvojice Rebecca Ghilardiová, Filippo Ambrosini a Sara Contiová, Niccolo Macii patří aktuálně k nejlepším v Evropě. Konkurovat by jim měly zejména německé páry v čele s Alisou Efimovovou a Rubenem Blommaertem, kteří získali stříbro na Grand Prix v Espoo.

Program ME (časy SEČ):

Středa 25. ledna: 12:15 sportovní dvojice - krátký program, 16:35 muži - krátký program,

čtvrtek 26. ledna: 12:15 ženy - krátký program, 18:25 sportovní dvojice - volná jízda,

pátek 27. ledna: 12:15 taneční páry - rytmický tanec, 17:00 muži - volná jízda,

sobota 28. ledna: 12:00 ženy - volná jízda, 17:30 taneční páry - volný tanec.