Krasobruslařská mistryně Evropy z roku 2019 Samodurovová ukončila kariéru

Moskva - Krasobruslařská mistryně Evropy z roku 2019 Sofia Samodurovová ukončila kariéru. Je další ruskou závodnicí, která tak učinila ještě před dvacátými narozeninami. Kontinentální titul získala jako šestnáctiletá, poté co porazila i úřadující olympijskou šampionku Alinu Zagitovovou. V následujících sezonách se v nabité ruské konkurenci neprosadila do reprezentace.

S vrcholovým sportem se v devatenácti letech rozloučila. "Drazí přátelé, je na čase učinit oznámení. Ukončila jsem svou sportovní kariéru," napsala na instagramu. Pak dlouze děkovala všem, kdo se na její krasobruslařské dráze podíleli. "Když jsem byla malá, tak jsem ani nepomýšlela na to, že bych se stala mistryní Evropy a bronzovou medailistkou ve Světové týmové trofeji. Nemohla jsem si to myslet, ale mohla jsem snít, a proto vyzývám všechny mladé sportovce: Sněte! A všechno se stane skutečností," dodala nyní už bývalá svěřenkyně Alexeje a Taťjany Mišinových.

"Jako trenéři jsme si jen zřídka mohli stěžovat, že by přišla na trénink a něco odbyla. Ukázala a udělala, co si připravila. Tohle bylo její rozhodnutí. Příští sezona je nejistá z pohledu mezinárodních soutěží. Ona studuje a bude ve studiu pokračovat a začne to kombinovat s trénováním. Už začala pracovat s našimi mladými krasobruslaři," komentovala Mišinová odchod své svěřenkyně.

Brzké konce kariér zejména ruských krasobruslařek jsou jedním z hlavních důvodu, proč bude Mezinárodní bruslařská unie (ISU) na červnovém kongresu projednávat návrh na postupné zvýšení minimálního věku pro účast na seniorských soutěžích ze současných patnácti na sedmnáct let. Aktuálně nesmějí ruští závodníci startovat na žádných mezinárodních soutěžích kvůli vpádu vojsk jejich země na Ukrajinu.