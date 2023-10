Krasobruslařská Grand Prix začne soutěží se dvěma českými tanečními páry

Praha - Krasobruslařská Grand Prix v pátek začne Americkou bruslí, kde se představí oba nejlepší české taneční páry. Pozvánku do elitního seriálu dostali osmí tanečníci z posledního mistrovství světa Natálie a Filip Taschlerovi i úřadující juniorští mistři světa Kateřina a Daniel Mrázkovi. Žádný další český reprezentant v letošní Grand Prix startovat nebude.

Čeští tanečníci, kteří trénují společně v Itálii pod vedením Mattea Zanniho, už v této sezoně závodili. Taschlerovi získali stříbro na Lombardia Trophy v Bergamu a bronz na Nepelově memoriálu v Bratislavě. Mrázkovi mají pátá místa z Bergama a Nebelhorn Trophy v Oberstdorfu.

Zkušenější z českých párů na soutěžích prezentuje volný tanec, který je poctou jejich otci, jenž před několika lety zemřel. "Původní nápad volného tance na tuto sezonu byl western, dokonce už jsme celý tanec měli postavený, ale necítili jsme se v tom úplně dobře. Tak jsme se rozhodli najít něco niternějšího a originálního. A potom nás napadl tento příběh, který jsme s Natkou prožili a který je pro nás hodně emocionální. Ve volném tanci se snažíme tuto myšlenku předat divákům a sdílet svoje emoce," uvedl v tiskové zprávě Taschler.

Na začátku sezony ho brzdily zdravotní problémy a drobná zranění. "Úplně první závody jsem si nemohl naplno užít, ale už to začíná být všechno lepší. Do sezony jsme připraveni velmi dobře, teď jenom musíme programy najíždět a dostat potřebnou sebedůvěru, abychom byli schopni ukázat na závodech sto procent toho, co v tréninku," doplnil.

Dvacetiletý Mrázek a jeho o tři roky mladší sestra na trenérovo doporučení opustili juniorskou scénu a přestoupili mezi dospělé. "Určitě nás to trochu mrzí, protože v juniorech jsme mohli zase dosáhnout skvělých úspěchů. Na druhou stranu jsme teď ale více motivovaní dosáhnout těch samých úspěchů v seniorské kategorii," poznamenal Mrázek.

Zatím mají v novém prostředí pozitivní zkušenosti. "Zajeli jsme víceméně tak, jak jsme měli natrénováno. Srovnali jsme se s těmi nejlepšími páry a víme, kde a co je potřeba zlepšit. A že toho je," uvedl Mrázek. Volný tanec mají v úplně jiném stylu než v minulé sezoně. Místo filmové hudby ze snímku Muž se železnou maskou si jako doprovod vybrali klasický balet Labutí jezero. "Naším cílem je, aby se diváci při sledování programu cítili jako v Národním divadle," řekl Mrázek.

Favoritem taneční soutěže na Americké brusli v texaském Allenu jsou úřadující mistři světa Madison Chocková a Evan Bates. Z dalších hvězd se na úvod Grand Prix představí bronzový medailista z MS Ilia Malinin nebo dvojnásobná medailistka z MS Belgičanka Loena Hendrickxová. Startovat měli i mistři světa v kategorii sportovních dvojic Japonci Riku Miuraová a Rjuiči Kihara, ale ti se kvůli partnerovu zranění zad odhlásili.

České taneční páry se v Grand Prix potkají jen na Americké brusli, kde bse představí v sobotu a v neděli. Druhý start už mají naplánovaný každý jinam. Taschlerovi se od 10. do 12. listopadu zúčastní akce v Číně, Mrázkovi budou startovat o týden později ve finském Espoo.

Většina krasobruslařů absolvuje v Grand Prix dva starty. Body za umístění se sčítají a nejlepších šest v každé kategorii postoupí do finále, které se uskuteční od 7. do 10. prosince v Pekingu.