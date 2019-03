Saitama (Japonsko)/Praha - Olympijská vítězka Alina Zagitovová je po krátkém programu jasně v čele soutěže krasobruslařek na mistrovství světa v Saitamě. Získala 82,08 bodu a vypracovala si více než pětibodový náskok před domácí Japonkou Kaori Sakamotovou. Česká reprezentantka Eliška Březinová útočí na vylepšení životní osmnácté pozice z let 2014 a 2018. Po krátkém programu jí patří právě 18. příčka, přičemž má minimální ztrátu na krasobruslařky před sebou.

Zagitovová jela jako poslední a jasně předčila všechny soupeřky. Čistě zvládla všechny prvky včetně obtížné kombinace lutzu s rittbergerem. Ve volné jízdě se pokusí nechat zapomenout na selhání z loňského MS a letošního ME, která ji připravila o tituly. Sama si uvědomuje, že ještě nemá vyhráno. "Když jsem dostala známky, chvíli jsem se radovala, ale teď už se soustředím na volnou jízdu. Před mistrovstvím světa jsem měla pár těžkých tréninků," poznamenala.

Ostatní soupeřky budou čekat na její zaváhání. Sakamotová je zatím nejlepší Japonkou, protože favorizovaná Rika Kihiraová nabrala velkou ztrátu kvůli jednoduchému axelu místo plánovaného trojitého. "Bylo to kvůli tomu, že jsem při nájezdu neměla dostatečnou rychlost. Na tréninku se zítra budu soustředit na to, abych znovu získala v trojitém axelu jistotu," řekla šestnáctiletá Japonka. Po krátkém programu je až sedmá s více než jedenáctibodovou ztrátou na Zagitovovou, ale má velmi silnou volnou jízdu s plánovanými dvěma trojitými axely. A na této strategii se ani po dnešním krátkém programu nic nezměnilo.

Třiadvacetiletá Březinová po chybě u trojitého toeloopu zařadila stejně jako na ME do kombinace jen dvojitý toeloop, ale pak se uklidnila trojitým lutzem a výkon z kontinentálního šampionátu předčila. Získala 57,13 bodu, což bylo o 1,28 bodu více než v lednu v Minsku. Desátá žena letošního ME je na MS aktuálně osmou nejlepší Evropankou.

Bronzovou příčku zatím drží Elizabet Tursynbajevová z Kazachstánu, která ztrácí necelý bod na Sakamotovou a má náskok 1,73 bodu na Jevgeniji Medveděvovou. Dvojnásobná mistryně světa Medveděvová, jež se do ruské nominace dostala na poslední chvíli, se blýskla velmi dobrým krátkým programem. Byl ale o něco jednodušší než u krasobruslařek, které jsou průběžně na medailových pozicích.

Na nižší obtížnost doplatila i mistryně Evropy Sofia Samodurovová z Ruska. I když neudělala žádnou výraznou chybu, patří jí až devátá příčka.

Souboj krasobruslařek o světové medaile vyvrcholí v pátek od 9:30 SEČ.

Sportovní dvojice Tarasovová, Morozov na MS vede, Češi poslední

Ruská sportovní dvojice Jevgenija Tarasovová, Vladimir Morozov útočí na svůj první světový titul. Po krátkém programu na krasobruslařském šampionátu v japonské Saitamě vede přibližně o dva body před stříbrnými olympijskými medailisty Suej Wen-ťing a Chan Cchungem z Číny. Čeští reprezentanti Hanna Abraževičová a Martin Bidař při společné premiéře na MS zatím uzavírají devatenáctičlenné startovní pole, přesto pojedou i volnou jízdu.

Obhájci stříbra Tarasovová a Morozov předvedli nejlepší krátký program sezony a jako jediní překonali osmdesátibodovou hranici. "Udělali jsme to stejně, jako to bruslíme v tréninku," pochvalovala si Tarasovová. O tři čtvrtě bodu pod osmdesátkou zůstali světoví šampioni z roku 2017 Suej Wen-ťing a Chan Cchung, kteří se po zdravotních problémech v průběhu celé sezony ukázali ve výborné formě. Třetí jsou zatím jejich krajané Čcheng Pcheng a Jang Ťin.

Až sedmí jsou po pokaženém krátkém programu letos neporažení Francouzi Vanessa Jamesová a Morgan Cipres. První nepříjemnost je potkala už při rozjížďce, kdy se Jamesová srazila s Italem Matteem Guarisem. "Nevím, co se tam stalo, neviděli jsme se. Cítila jsem trochu závrať, tak jsem se snažila zkoncentrovat. Ovlivnilo to náš program i koncentraci. Nikdy před tím se nám to nestalo, na mistrovství světa to bylo špatné načasování," řekla francouzská krasobruslařka.

Cipres pak skočil jen dvojitý toeloop a Jamesová upadla při odhozeném flipu. Na medaili tak ztrácejí téměř sedm bodů. Na vedoucí Rusy, které na ME porazili, dokonce zhruba dvanáct a půl bodu. "Máme velmi dlouhou sezonu a měli jsme vysoká očekávání. Měli jsme hodně velmi dobrých výkonů, takže jeden z deseti (pokažený) není zas tak špatné," doplnila Jamesová.

Bidař, jenž byl loni na MS jedenáctý s Annou Duškovou, předvedl solidní krátký program i se šestnáctiletou Abraževičovou. Při třetím společném závodě jim ale chyběla obtížnost některých prvků a v součtu s drobnými chybami při skocích se zatím před žádnou dvojici nedostali. Jejich trenér Petr Bidař byl přesto spokojený. "Myslím, že se Hanna s Martinem poprali s atmosférou mistrovství světa velice dobře. Pár chyb udělali a obtížnost prvků nebyla na takové úrovni, jak jsme čekali, ale celkově jízda působila velice dobře," uvedl na facebookovém profilu krasobruslařského svazu.

Volné jízdy jsou na programu ve středu od 2:30 SEČ.

Výsledky mistrovství světa v krasobruslení v Saitamě

Ženy - po krátkém programu: 1. Zagitovová (Rus.) 82,08, 2. Sakamotová (Jap.) 76,86, 3. Tursynbajevová (Kaz.) 75,96, 4. Medveděvová (Rus.) 74,23, 5. Lim Un-so (Korea) 72,91, 6. Bellová (USA) 71,26, ...18. Březinová (ČR) 57,13.

Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Tarasovová, Morozov (Rus.) 81,21, 2. Suej Wen-Ťing, Chan Cchung 79,24, 3. Čcheng Pcheng, Jang Ťin (všichni Čína) 75,51, 4. Zabijaková, Enbert (Rus.) 73,96, 5. Mooreová-Towersová, Marinaro (Kan.) 73,08, 6. Bojkovová, Kozlovskij (Rus.) 69,99, ...19. Abraževičová, Bidař (ČR) 48,66.