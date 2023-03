Krasobruslařka Sakamotová obhájila světový titul, Taschlerovi jsou v tanci devátí

Saitama (Japonsko) - Japonská krasobruslařka Kaori Sakamotová obhájila titul mistryně světa. Navzdory velké chybě ve volné jízdě uhájila díky náskoku z krátkého programu vedení před Korejkou I He-in. Nakonec ji před domácím publikem v Saitamě porazila o 3,67 bodu. Na bronzovou příčku se z páté pozice po krátkém programu posunula Belgičanka Loena Hendrickxová. Natálie a Filip Taschlerovi předvedli výborný rytmický tanec a zařadili se na průběžnou devátou příčku.

Dvaadvacetiletá Sakamotová po rozpačité první polovině sezony, kdy byla až pátá ve finále Grand Prix, naladila výborně formu na MS. Jako vedoucí žena po krátkém programu nastupovala poslední a s výjimkou pokaženého flipu, z něhož zbyl jen jednoduchý, jela výborně. Bezprostředně po jízdě byla zklamaná a podobně jako její kolegyně ze sportovních dvojic Riku Miuraová plakala.

Stejně jako Miuraové s Rjuičim Kiharou ji však chyba o titul nepřipravila. V hodnocení volné jízdy sice s I He-in prohrála o téměř dva body, ale pořád jí zbyl v čele pohodlný náskok.

Sedmnáctiletá I He-in předvedla životní volnou jízdu. Naprosto čistým výkonem si vylepšila osobní maximum bezmála o čtyři body a k triumfu na mistrovství čtyř kontinentů přidala další úspěch. Postarala se o první korejskou medaili v ženské kategorii od titulu olympijské šampionky z Vancouveru 2010 Kim Ju-na v roce 2013.

Nejlepší Evropanka Hendrickxová dosáhla na medaili, i když stejně jako v krátkém programu upadla. Neuspěla při trojitém lutzu, který pak zradil i její konkurentky. Loňská juniorská mistryně světa Američanka Isabeau Levitová kvůli tomu zůstala na čtvrtém místě se ztrátou 2,77 bodu na Hendrickxovou. Domácí Mai Miharaová přidala ještě další chyby a propadla se ze třetí příčky na pátou pozici.

Česká reprezentantka Eliška Březinová ve volných jízdách chyběla, protože do nich ze 32. místa v krátkém programu nepostoupila.

Taschlerovi jsou na MS po rytmickém tanci devátí

Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi předvedli na mistrovství světa výborný rytmický tanec a zařadili se na průběžnou devátou příčku. Poprvé v životě mohou skončit v elitní světové desítce, což by znamenalo dvě místa pro Česko na příštím světovém šampionátu. Vedou Američané Madison Chocková a Evan Bates.

Taschlerovi po šestém místě na evropském šampionátu zajeli skvěle i na světové scéně. Známkou 76,56 bodu se v soutěži, kde byli obecně rozhodčí přísnější než na kontinentálním mistrovství, přiblížili na 35 setin osobnímu maximu z ME. "Bylo to úžasné, pocitově to bylo rozhodně lepší než na Evropě," radoval se Taschler na webu ISU.

Zaplněná hala v Saitamě pro více než 20 tisíc diváků jim tleskala vestoje. "Byl to poprvé, co jsme měli standing ovation, takže to hodně znamená. Natálie mi na konci řekla: 'Podívej, oni stojí!" Já jsem pak trochu uronil slzu, bylo to úžasné," doplnil třiadvacetiletý český reprezentant.

Taneční pár jako jediný z české výpravy postoupil na MS do finále a má blízko k vylepšení loňského 13. místa. Od osmých Finů Juulie Turkkilaové a Matthiase Versluise, bronzových medailistů z ME, ho dělí jen 41 setin bodu. Před jedenáctými Japonci Kanou Muramotovou a Daisukem Takahašim má náskok 3,64 bodu. "Těšíme se na volnou jízdu, udělali jsme tam několik změn," poodhalila Taschlerová v tiskové zprávě svazu.

Pokud by se sourozenci Taschlerovi udrželi v první desítce, měli by velkou šanci na účast na seniorském MS 2024 také juniorští mistři světa Kateřina a Daniel Mrázkovi. Ti jsou dalším výborným párem v kategorii, která nyní táhne české krasobruslení. "Samozřejmě by bylo skvělé udržet se v Top 10 a zajistit druhé místo pro Česko, ale to není náš hlavní cíl," dodal Taschler s tím, že jejich obecné cíle jsou vyšší.

Na první světový titul útočí trojnásobní medailisté z MS Chocková a Bates, kteří v Saitamě zatím navazují na triumf z mistrovství čtyř kontinentů. Díky precizní technice a výbornému projevu se poprvé v kariéře dostali v rytmickém tanci přes 90 bodů a známkou 91,94 výrazně odskočili soupeřům.

Průběžně druhá příčka patří Italům Charlene Guignardové a Marco Fabbrimu, kteří na ně ztrácejí 3,73 bodu. O dalších 87 setin zpět jsou letos neporažení Kanaďané Piper Gillesová a Paul Poirier, kteří dominovali v první polovině sezony včetně finále Grand Prix. Pak musela Gillesová na operaci slepého střeva a přišli o mistrovství čtyř kontinentů.

Světový trůn je volný, protože olympijští šampioni a pětinásobní mistři světa Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francie ohlásili minimálně roční pauzu. V Japonsku už nezávodí také loňští vicemistři světa Madison Hubbellová a Zachary Donohue z USA, kteří ukončili kariéru.

Volné tance jsou na programu v sobotu od 4:30 SEČ. Sourozenci Taschlerovi půjdou na led jako druzí v předposlední skupině krátce po půl sedmé.

MS v krasobruslení v Saitamě: Ženy - konečné pořadí: 1. Sakamotová (Jap.) 224,61, 2. I He-in (Korea) 220,94, 3. Hendrickxová (Belg.) 210,42, 4. Levitová (USA) 207,65, 5. Miharaová (Jap.) 205,70, 6. Kim Če-jon (Korea) 203,51, ...32. Březinová (ČR) - nepostoupila do volných jízd. Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Chocková, Bates (USA) 91,94, 2. Guignardová, Fabbri (It.) 88,21, 3. Gillesová, Poirier (Kan.) 87,34, 4. Fearová, Gibson (Brit.) 86,56, 5. Fournierová Beaudryová, Sörensen (Kan.) 85,59, 6. Greenová, Parsons (USA) 78,74, ...9. Taschlerová, Taschler (ČR) 75,56.