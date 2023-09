Krasobruslaři Taschlerovi vstoupili do sezony druhým místem na Lombardia Trophy

Bergamo (Itálie) - Taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi vstoupil do sezony druhým místem na Lombardia Trophy. Čeští krasobruslaři o víkendu v Bergamu nestačili jen na úřadující mistry Evropy a vicemistry světa Charlene Guignardovou a Marca Fabbriho. Juniorští mistři světa Kateřina a Daniel Mrázkovi obsadili při prvním seniorském závodě pátou příčku.

Taschlerovi v Itálii získali 189,23 bodu a za vítězi zaostali téměř o devatenáct bodů. "Na to, že to byl náš první závod, tak to bylo super. Musíme ještě zhodnotit některé elementy, ale na první vystoupení to bylo dobré," uvedli v tiskové zprávě po rytmickém tanci. Volný tanec je pro ně velmi emotivní. "Na začátku jízdy zní náš hlas, bylo pro nás důležité ho tam mít, protože tento program je poctou našemu otci," řekli sourozenci, jejichž otec před několika lety zemřel.

Seniorský debut mají za sebou jiní sourozenci Mrázkovi. Po rytmickém tanci byli šestí, ale ve volném tanci si polepšili a měli na dosah i čtvrtou příčku. Za tou zaostali jen o 23 setin bodu. "Byli jsme samozřejmě trochu nervózní, protože to byla naše první soutěž seniorů. Před volným tancem jsme na tréninku ukázali, jak nám to jde. Musíme na sobě ale ještě hodně zapracovat, hlavně na zvedačkách, protože náš výškový rozdíl není tak veliký," shodli se.

Poprvé se v závodě představila nově složená sportovní dvojice Barbora Kuciánová, Martin Bidař. Ta obsadila deváté místo. "Byl to náš první společný závod, a proto jsme byli trošku nervózní. Ale s výkonem jsme celkem spokojeni. Škoda hlavně chyb v krátkém programu, ale celkově jsme rádi za splněné limity pro mistrovství Evropy a ve volné jízdě i limit pro mistrovství světa," zhodnotili své vystoupení.

Pro evropský i světový šampionát mezinárodní federace ISU předepisuje minimální technická skóre v krátkém programu a volné jízdě, která musejí závodníci splnit. Svazy pak rozhodují o nominaci podle počtu míst.

Devátou pozici obsadil na Lombardia Trophy také Georgii Reshtenko.